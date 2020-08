"Más 48 mil escuelas privadas afectadas por la pandemia e improvisación"

Más de 48 mil escuelas privadas se han visto afectadas por la pandemia e improvisación educativa, así lo señaló el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana, ANFE-ANEP, Alfredo Villar Jiménez, quien señaló que la SEP no tiene conocimiento del estado de derecho, pues no se ha dado cuenta que las escuelas particulares forman parte del Sistema Educativo.

Villar Jiménez señaló en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que la dinámica de educación por televisión y radio “no va a dar resultados”, pues señaló que además de quién va a dar respuesta a los niños, estos no están en la tele, sino en otras cosas y la falta de interacción afecta la situación emocional de los estudiantes.

Aunado a lo anterior, señaló las fallas y problemas digitales en lo que llamó “una improvisación del sistema educativo y aseguró que más de 48 mil escuelas particulares están siendo afectadas por la pandemia, ya que muchos padres perdieron sus trabajos y sus negocios y no tuvieron para pagar el ciclo anterior, hubo fuerte deserción que junto con el anuncio de la educación a distancia metieron en una crisis las escuelas.

Sin embargo advirtió que las escuelas oficiales no tienen cupo y se cuestionó sobre ¿qué pasará cuando se regrese a clases presenciales? “Habrá grupos de 80 alumnos, cada vez se complica más la situación qué va a pasar con estas generaciones”.

Y aunque recordó que el presidente había dicho que habría apoyo a las escuelas, señaló que” la SEP no tiene la capacidad ni los conocimientos de lo que es el estado de derecho, tan es así que no se han dado cuenta que las escuelas particular son parte del sistema educativo con la misma calidad de maestros”

Y señaló que “el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para dar respuesta a la sociedad”, ya que a un millo 100 estudiantes no les interesa estudiar se suma el un millón 400 mil que se van a sumar a la deserción, de acuerdo con datos del secretario de educación, pues muchos van a tener que trabajar.

Finalmente refirió que no hay falta de sensibilidad de las escuelas privadas pues se ha pedido a los directivos buscar convenios, descuentos, plazos de pagos, pues reconoció que en la crisis debemos participar todos y buscar las soluciones y no llegar a juicios sin sentido.