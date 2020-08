¡Va por el Crew! artistas van por apoyo a su equipo y familias

Es una idea que surge de León Larregui y Meme de Café Tacvba para apoyar a quienes trabajan con los artistas y hace que todo funcione, quienes al no haber trabajo no hay ingresos para ellos, así lo detalló Denise, vocalista de Hello Seahorse en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, una iniciativa que comenzó el 4 de agosto y termina el 28 con un gran concierto a distancia.

Para Denise, los colaboradores son como familia que se forma y con la que se convive y se trata de dar lo mejor, de ahí la preocupación por que ellos a pesar de no haber conciertos tengan recursos. Ello son músicos, iluminadores, técnicos, preparadores de logística, etcétera, ellos dependen totalmente de los conciertos. Tan solo en el caso de Zoé son más de 20 personas las que apoyan en los conciertos.

"Contentos con la iniciativa y preocupados por la meta", así lo señaló León Larregui, quien plantea que la meta es para llevar recursos a cerca de 300 personas.

El evento del 28 de agosto será en línea y el boleto tiene un costo de 150 pesos, se puede ver desde todo el mundo cada uno de los que participantes cantará 3 canciones va a ser algo muy íntimo, habrá recompensas playeras, clases maestras y otros souvenir que se intercambian por apoyos para poder ayudar a las familias.

A partir de las 8 de la noche estarán en línea Café Tacvba, Zoé, Paco Huidobro, El haragán, Julieta Venegas, Carla Morrison, Sopitas, Rulo, estarán como presentadores en un ambiente que será muy chido.