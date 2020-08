Autoridades deberán cumplir con tratamientos a menores con cáncer: JJ

Desde la plataforma de Justicia Justa se promovió un amparo por parte de la asociación oncológica que representa a 300 médicos oncólogos de todo el país, entre sus demandas se establece que el presidente deberá garantizar el abasto de medicamento en todo el país a pacientes menores con cáncer.

“Ayer un tribunal federal sin pretextos y sin excusa dictó que se le dé tratamiento a esos niños por todo el tiempo que lo requieran” en el Hospital de Especialidades de Tuxtla Gutiérrez,Chapas, así lo aseguró el director de Justicia Justa, Luis Pérez de Acha.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el abogado detalló que hay un desabasto de más de 30 medicamentos sistémico e integral todo el sistema de salud que ya trasciende al sistema privado en este 2020.

Afirma que con el amparo de ayer rompe el círculo perverso de culpar a los médicos tratantes del desabasto, ellos no tienen responsabilidad.pero lo más importante es que se pudo asegurar el abasto de medicamentos.

"Cuando los médicos nos informaron que el hospital se quedó sin medicamentos para 260 pedimos al juez que ordenara la compra y finalmente ayer un tribunal federal sin pretextos y sin excusa se led de tratamiento a esos niños. Lo que debe ser en cuestión de horas y no hay pretexto, durante todo el periodo que lo requiera cada uno de los niños un año, cinco meses, dos años, durante todo ese periodo".

La responsabilidad penal de las autoridades de no cumplir la orden es muy alta, son varios años de prisión afirma el abogado.

Detalló que “en tres ocasiones el juez federal que lleva el amparo le ha pedido a la Secretaría de Salud, a la oficial mayor de la secretaría de Hacienda y al secretario de Hacienda que demuestren qué han hecho para comprar los medicamentos, que realmente la información que han presentado es patética, primero porque no han hecho nada y entre ellos se aventaron la bolita y afirman en documentación oficial que ellos no son responsables de la compra de medicamentos eso si provoca”.

Hay responsabilidades legales, administrativas y penales, pero el juicio de amparo está para resolver temas concretos como el de Tuxtla Gutiérrez, no es un juego de abogados que buscan una sentencia espectacular. El poder judicial manifestó sensibilidad y empatía ellos también son padres.

El planteamiento repercute de manera inmediata en el hospital pero el mismo criterio se puede aplicar a todos los casos de hospitales del país: es un país, tenemos confianza en que esto trascienda y tenga efectos nacionales un amparo humanitario, no hay nada más grande que los hijos.

las autoridades no alegaron lo que han llamado desabasto internacional, porque no lo hay, no hay grillas, solo resultados “me cimbró en lo profundo” la sentencia de ayer. Finalizó.