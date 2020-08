Serie: Pan y Circo

Diego Luna, actor y director mexicano de televisión, teatro y cine.

Sobre Pan y Circo

Pan y circo es una serie original de Diego Luna y producida por La Corriente del Golfo,

En cada episodio, Diego comprueba que los temas más polémicos y relevantes se pueden conversar cuando se comparte el pan, el vino y los mejores platillos preparados por grandes cocineros y cocineras de México.

En la serie, Diego Luna reúne a expertos y diferentes personalidades para abordar temas fundamentales, políticos y de interés general, acompañadas por los menús de reconocidos chefs de México

Enrique Olvera (Pujol)

Elena Reygadas (Rosetta)

Alexander Suástegui (chef itinerante)

Javier Plascencia (Animalón)

Jair Téllez (Merotoro)

Alejandra Barbabosa (Recaudo)

Diego: Teníamos que encontrar chefs que tuvieran algo que decir sobre los temas de los que estábamos hablando. Tenía que haber una razón para que cocinaras ese menú que desencadenaría una conversación.

Los temas de esta temporada son

La violencia de género y feminicidios

Cambio climático

La despenalización del aborto

El racismo y la identidad

La legalización de las drogas

La migración

Y finalmente, el COVID-19, en un episodio realizado de manera remota desde el confinamiento y con distintas entrevistas en línea.

Diego: “Para mí fue brutal escuchar el verdadero estado de las cosas, darme cuenta de que hay un sistema al que le permití funcionar de alguna forma. Esos temas tratados en Pan y Circo me pegaron, me hicieron pensar en qué he dejado de hacer”

Invitados

Olga Sánchez Cordero

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario la Salud

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos

La actriz Ana de la Reguera

El músico y activista Rubén Albarrán

La cantante Li Saumet

La soprano mixe María Reyna

La activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Odilia Romero

La ambientalista Julia Carabias

¿La idea?

Partió de la propia exigencia de Diego como espectador:

Pan y Circo nace de las ganas de decir que es posible escucharnos sin confrontarnos y propiciar la reconciliación desde puntos de vista diferentes.

Además, es chef de closet, un glotón declarado, le encanta cocinar y las pláticas de sobremesa.