La pandemia no se ha controlado en CDMX y estados: Dr. Alejandro Macías

La pandemia no se ha controlado en la capital ni en los estados de la Republica debido a que la fase de ascenso de contagios sigue “muy empinada”, aseguró en Así las Cosas el doctor Alejandro Macías, ex comisionado para la Atención a la Influenza en la Secretaria de Salud.

Negó que se haya reducido la velocidad de ascenso de la enfermedad, como lo informan las autoridades de salud, al destacar que no se ha demostrado que los números bajen o se estabilicen en un periodo de dos semanas. Preciso que las cifras han ido a la alza semanalmente.

En entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el doctor Macías señaló que en estos momentos se está acelerando la epidemia en el resto del país, pero dejó entre ver que la Ciudad de México pudiera estar llegando a una estabilización en su curva epidemiológica.

A nivel federal pidió no bajar la guardia y exhortó a las autoridades de Salud a actuar más proactivamente con la realización de más pruebas de detección, así como poner el ejemplo y generalizar el uso del cubrebocas como medida mínima de prevención permanente, con el fin de protegerse entre todos.

Aseguró que la portación de mascarillas podría evitar que la ciudadanía se infecte o retrasar el tiempo de contagio en lugares cerrados donde es imposible evitar las altas concentraciones de gente. Además llamó a mantener la sana distancia, ya que explicó que el virus se puede contagiar a una distancia de hasta 10 metros si se presentan las condiciones, como por ejemplo, en un vagón del metro.

“Si estas respirando 100 virus, con el cubrebocas respiras 20, y a lo mejor así no te infectas. Porque esto no solo se trata de respirar un virus, esto se trata de respirar alrededor de mil virus en un lapso de algunas horas que se puede instalar la infección. Si respiras todos esos virus, te infectas en 10 minutos si no traes mascarilla, y si traes a lo mejor te infectas en 30 minutos, pero a lo mejor a los 15 minutos ya te bajaste del vagón del Metro”, dijo.