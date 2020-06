Hay qué saber cómo generar polémica: Antonio Marvel

A veces las instituciones generamos polémica y hay que saber cómo la generamos, opinó Antonio Marvel, director de Comunicación social de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en Así el Weso, respecto a la invitación de Chumel Torres al foro sobre racismo y clasismo que canceló el Conapred.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que muchas veces se incorporan personajes famosos para que el mensaje sea amplio y en este caso no fue afortunado; y agregó que las instituciones públicas tienen la obligación de escuchar voces que no se escuchan, lo que no es el caso de Chumel.

Señaló que probablemente las expresiones del mencionado influencer han sido racistas y clasistas pero no tiene un discurso de odio, "es tal vez un discurso chocante, está dentro de los límites de la legalidad pero es socialmente rechazado", explicó.