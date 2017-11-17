“Apasionante y necesaria la causa de Marichuy”: Juan Villoro. / FOTO: Especial

México

En entrevista para Así Las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el también periodista, habló sobre la candidatura independiente a la presidencia de Marichuy. Villoro aseguró que los requisitos impuestos por el Instituto Nacional Electoral para este tipo de candidatos son muy exagerados.

"Representa un candado para los ciudadanos que quieren competir, pues reunir firmas con celulares es discriminatorio".

Villoro aseguró que Marichuy es muy interesante. "Es alguien que prefiere oír a hablar, de manera muy sincera, eso lo describe mucho, es alguien que está en las actividades pero no quiere liderazgo”.

En el Proceso que comienza a circular hoy domingo aparece mi perfil de Marichuy Patricio. Va un anticipo:https://t.co/3DhyE1qe74 — Juan Villoro (@JuanVilloro56) November 12, 2017

Respecto a los temas de inseguridad y corrupción opinó que no debe verse como un conflicto policiaco y militar, sino como un problema del tejido social.

“La guerra del narcotráfico fue luchar con un enemigo que no se conocía en clave de estrategia militar, y todos sabemos que es un problema social más profundo”.