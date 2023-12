¿Cómo superar temporadas de sequía sexual?

México.- Este martes con Martha Debayle y Rebeca Mangas platicamos con el médico cirujano Mariano Barragán sobre esas temporadas carentes de pasión. Averigua por qué pasamos por estas difíciles etapas de sequía y qué podemos hacer para superarlas. Te dejamos el test para que sepas si estas en una pequeña duna o en el desierto del Sahara

Las mujeres experimentan la baja sexual del marido, diferente a como la experimentan los hombres

Las mujeres piensan: “Ya no le gusto o no me encuentra atractiva o anda con alguien”

Los hombres piensan: “Me está castigando, es una medida de control para que ceda”. Las causas: CAUSAS FÍSICAS. Representada en su mayoría por: 1. Fluctuaciones hormonales. Principalmente en las llamadas Hormonas Sexuales: - Estrógenos, testosterona y DHEAExpande que hay periodos de baja normalesY bajan en Menopausia y Andropausia Es importante evaluar, es fácil y reemplazarlas también lo es 2. Hay fluctuaciones de Neurotransmisores sobre todo de Serotonina que afectan el estado de ánimo y el apetito sexual, también son fáciles de diagnosticar y mediar

3. Hay muchos medicamentos que las personas toman sin estar informadas que bajan sus ganas de hacer el amor y tanto ellas como sus parejas se encuentran desconectados. 4. Hay causas médicas por las que las relaciones sexuales pueden molestar y aun causar dolor. Infecciones vaginales, resequedad, espasmos, etc. diagnosticables y tratables. 5. Salud General, sobreprecio y condición física

Para los 5 casos hay que buscar ayuda médica

CAUSAS EMOCIONALES 1. Monotonía y pérdida de la novedad. No explorarse, no renovarse: - Fantasías,juguetes y contextos 2. Conceptos de bien y mal. Legitimidad o ilegitimidad

3. Vergüenza y pudor 4. Temor a la entrega “dominancia”5. Luchas de poder6. Traumas de infanciaREMEDIOS:1. Buscar ayuda2. Abrir comunicación3. Explorar intimidad (informativa)4. Hacerse de espacios y tiempos5. Uso de auxiliares (libros, videos, juguetes)6. Introducir novedad. Otros sitios, otras formas, masajes, enfocar atención

7. Resolver conflictos pendientesTESTCÓMO SUPERAR UN PERIODO SIN SEXO EN LA VIDA DE PAREJA1. Salud general Buena +5 Regular 0 Mala -5 2. Edad16 - 30 +5, 30 – 45, + 3 45 – 55, 0 Más de 60, -5 3. Menopausia o AndropausiaNo + 5 Sí - 54. Masa corporalPeso normal + 5 Sobrepeso -3 Obesidad – 5 5. MedicamentosNo + 5 Ocasional 0 Varios cotidianos - 56. Búsqueda de ayudaSí + 5 No - 57. Resolución de conflictosBuena +5 Regular -2 Mala -5 8. Búsqueda de novedad y exploración mutuaMucha + 5 Poca -2 Nunca -59. ComunicaciónAbierta +5 Difícil -2 Nunca -510. Tiempo, prisa, estrés Poco + 5 Regular 0 Mucho – 5+50 a a + 20: Buen pronóstico+20 a -0: Necesitan trabajar en ello-5 a -50: Necesitan ayuda