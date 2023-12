Finalista 6. Carlos Gallardo Gurrola

Cuando se es un asiduo admirador de un programa tan bueno como el suyo, es difícil pensar en pasar un día sin oírlos, y es que cuando me enteré que estarían en vivo en la plaza Coyoacán, supe que sería la oportunidad perfecta para invitar a la nueva recluta de Recursos Humanos de la empresa donde trabajo y que me tiene como embobado en una canción de Michael Bolton cada vez que la veo pasar. No fue difícil acercarme y hablarle, lo difícil fue estructurar frente a ella frases más coherentes que Peña Nieto en la FIL

Coincidimos en que nos gustaba oír el Weso y entonces lance el anzuelo. Dijo sí. Esa noche los labios de ella y los míos estaban mas cerca que el PRI de la presidencia del 2012 cuando escuché a Enrique decir que sortearían unas motocicletas, pensé en que con una tendría a la contratista definitivamente.

Imaginé la idea de pasear a ese bombón por la ciudad; y qué más da si me quiero sentir Lorenzo Lamas en Renegado, después de todo señores, el pelo largo es solo el principio.