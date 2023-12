Finalista 7. Roberto Vázquez Valdez

¿Porque deseo un moto carabela?, sobrara decir que para evitar el tráfico, en todo caso lo hare como en el palomazo informativo, para ganarme una de las motos, tema una moto me hace existir, tiempo caracteres restante, palabra carabela.

Yo no necesito andar en micro si yo tengo una motoooo yo no necesito casi nadaaa solo quiero una motoooo eso necesito para subsistir de una carabelaaaa yo puedo prescindiiiiir. Yo no necesito de noticias Si me gano una motooo yo no necesito más excesos si las motos son del weso, daaadaraadaradaaa.

Yo no necesito andar en micro si yo tengo una motooo, yo no necesito de la moda, pues mi moto me acomodaaa, eso necesito para subsistir de una carabela yo puedo prescindiiiiir, nada de lo que hay me llena a mí si moto no está cercaaa de míiiiiii, daaadaraa daradaaa, daaadaraadaradaaa, y con mi moto yo puedo subsistiiiir, y en el weso yo puedo ser feliiiizzz. y en su moto yo puedo existiiiiir.