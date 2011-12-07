;

  • 14 DIC 2023, Actualizado 21:12

Finalista 5. Mauricio Peral

Finalista 5

W Radio

TENGO 1 PUESTO D TORTAS COMO HACE 3MESES, C LLAMA LOS PAJARITOS,(TOMEN NOTA, PA QUE CAIGAN). LES MANEJO LAS TORTAS + ORIGINALES; CHILE CON CLAVO,COLIFLOR Y MEDALLÓN D FILETE,PULPA MECHADA D OSTIÓN,CHORIZO CON TOMATE(AL GUSTO),Y CONCHA CON SALPICÓN. CON MI ARTE,EL CULINARIO SUEÑO Q HE TENIDO D GANAR $ ,SE PUEDE,X ESO CADA SEMANA COMPRAR LO NECESARIO PA ELABORAR TORTAS,ME DA EMOSIÓN. VOY A LA PARADA,PASO BEBER UN JUGO DE PAPAYA Y ME ECHO A CORRER PA SUBIR AL PESERO Y BAJO EN LA CALLE D PANZACOLA,HAGO COMPRAS AHÍ X Q ME DAN UN 69 % D DESCUENTO. LOS CLIENTES, D LAS TORTAS,DAN EL VISTO BUENO A MIS LICUADOS PUES LES ECHO JOCOQUE Y EN SU CARA VEO SONRISAS,UNA CHAVA ME DIJO Q “X MI, LE ENTRA CADA DÍA MÁS GUSTO X LA LECHE”(ME SACÓ D ONDA ESO XQ D CHICO,ME DABAN EMULSIÓN D SCOTT Y NADA D COMER EN LA CALLE),Y Q ME PONGAN EL MOÑO COMO 1 PERSONA Q GENERA GUSTO X COMER, MOTIVA. GRACIAS DARME EL ESPACIO, PA GANAR EL VEHÍCULO. PASEN UNA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad