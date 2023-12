Finalista 5. Mauricio Peral

TENGO 1 PUESTO D TORTAS COMO HACE 3MESES, C LLAMA LOS PAJARITOS,(TOMEN NOTA, PA QUE CAIGAN). LES MANEJO LAS TORTAS + ORIGINALES; CHILE CON CLAVO,COLIFLOR Y MEDALLÓN D FILETE,PULPA MECHADA D OSTIÓN,CHORIZO CON TOMATE(AL GUSTO),Y CONCHA CON SALPICÓN. CON MI ARTE,EL CULINARIO SUEÑO Q HE TENIDO D GANAR $ ,SE PUEDE,X ESO CADA SEMANA COMPRAR LO NECESARIO PA ELABORAR TORTAS,ME DA EMOSIÓN. VOY A LA PARADA,PASO BEBER UN JUGO DE PAPAYA Y ME ECHO A CORRER PA SUBIR AL PESERO Y BAJO EN LA CALLE D PANZACOLA,HAGO COMPRAS AHÍ X Q ME DAN UN 69 % D DESCUENTO. LOS CLIENTES, D LAS TORTAS,DAN EL VISTO BUENO A MIS LICUADOS PUES LES ECHO JOCOQUE Y EN SU CARA VEO SONRISAS,UNA CHAVA ME DIJO Q “X MI, LE ENTRA CADA DÍA MÁS GUSTO X LA LECHE”(ME SACÓ D ONDA ESO XQ D CHICO,ME DABAN EMULSIÓN D SCOTT Y NADA D COMER EN LA CALLE),Y Q ME PONGAN EL MOÑO COMO 1 PERSONA Q GENERA GUSTO X COMER, MOTIVA. GRACIAS DARME EL ESPACIO, PA GANAR EL VEHÍCULO. PASEN UNA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.