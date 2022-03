En dos años de pandemia disminuyeron embarazos en Jalisco

En Jalisco los embarazos en general presentaron una ligera baja en los dos años de pandemia, en el 2020 hubo 120 mil 704 y en el 2021, 115 mil 235, así mismo disminuyeron en las edades de 15 a 19 y 10 a 14 años informa el doctor Nahum Flores Chávez enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría Salud Jalisco, esto contrario a lo que se esperaba de ver más nacimientos por confinamiento en pandemia:

"2019 de 10 a 14 años 537 y de 15 a 19 20 mil 490 y en el 2021 de 10 a 14 años 489 y de 15 a 19 años 16 mil 970".

La Secretaría de Salud cuenta con consultorías especiales en todo los centros de salud para atender y orientar a las menores de edad en temas de sexualidad:

"El médico no les va a preguntar si es bueno o no eso es bien importante, nosotros en Secretaría de Salud no vamos a juzgar si es bueno o malo, les damos la información, métodos anticonceptivos son los adecuados, lo importante es que reciban consejería, así sea un condón muchas veces no saben usar un condón".

Según datos de la propia Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y Secretaría de Educación en una cuesta realizada, el 60 % de lo jóvenes de secundaria del interior del estado y Zona Metropolitana desconocían de los servicios amigables que ofrece la SSJ en temas sexuales.

María José dejó la escuela por este motivo

María José que apenas cuenta con 16 años tiene 6 meses de embarazo y abandonó la escuela por temor a las críticas de sus compañeros:

"Bueno es que prácticamente fue de mi novio el embarazo teníamos como 3 meses de novios, y me estuvo insistiendo mucho para que tuviéramos relaciones y yo la verdad no quería pero la verdad me dio miedo que fuera a buscarse a alguien más y por eso fue que accedí, es compañero mío de la escuela y tuve que salirme por vergüenza".

María José indicó que hace falta más información y que los padres sean más abiertos a los temas sexualidad:

"Es que mi mamá es muy religiosa y no le gusta hablar de esas cosas de sexualidad y luego como dicen que en la escuela ya nos están enseñando esos temas y ella no lo consideró como necesario decirme a mí o hablarme esos temas, el problema es que luego uno tiene dinero para comprar un condón o preservativo y te da pena entrar a las farmacias por eso no nos cuidamos, aparte fue una vez pensé que no iba a pasar nada".

En el 2020 en Jalisco se registraron 487 embarazos en edades de 10-14 años y el el 2021, 489, mientras que en el 2020 en el rango de 15 a 19 hubo 18 mil 429 y en el 2021, 16 mil 979 según datos de la SS.

La adolescente considera que hace falta más información por parte de las dependencias de salud y que acudan a las escuelas a dar pláticas de orientación y de los métodos anticonceptivos.