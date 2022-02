Aguacate de Jalisco llegaría a EUA en mayo

Las exportaciones de aguacate de Jalisco a Estados Unidos podrían iniciar a finales de mayo próximo y más allá de competir con precios de competirá con valores agregados que no se tienen en otras regiones, señaló el coordinador de Desarrollo Económico, Xavier a Orendáin: "Buscaremos que este aguacate tenga el componente social y de responsabilidad social que el consumidor americano está buscando, más que consumir por precio estaremos buscando que el aguacate de Jalisco compita por valor, valor agregado como certificados de deforestación, certificados de uso de fertilizantes adecuados, certificados de uso de mano de obra no infantil de cuidado y respeto por las mujeres, es decir vamos a buscar que el aguacate de Jalisco se diferencia más por valor agregado que por precio".

Dijo que una vez iniciado el envío de aguacate al país vecino del norte se podrá tener un sector más que ayude a la reactivación económica, aunque aún no se sabe aún cuántas toneladas podrían enviarse este año.

Michoacán no ve a Jalisco como competencia

La suspensión de exportación de aguacate de Michoacán a a Estados Unidos durante una semana por problemas con un inspector de ese país no provocó efectos negativos a los productores pero sí a otros sectores alternos como son los empacadores, señaló Ángel Frías, productor michoacano: "Como productores no porque la fruta nos aguanta muy bien en el árbol, 4,5 meses no tenemos suficientes (...) pararon un mes de cortar no había problemas, el problema es para empacadores, choferes, la cadena...".

Dijo que aún no saben si los productores jaliscienses serán una fuerte competencia porque tampoco se conoce la cantidad de productos a enviar ya que sólo se permitió a 10 municipios hacerlo.

Por: Víctor Ramírez