Taxistas protestan inconformes por usar caretas

Por: Víctor Ramírez

Al considerar que el uso de la careta les podría generar problemas y hasta accidentes porque se les empaña con la respiración, taxistas de diversas agrupaciones y sitios se manifestaron desde la glorieta de El Álamo hasta la Secretaría del Transporte para iniciar el diálogo y pedir que los agentes de vialidad los dejen de hostigar por esta situación ya que ellos no se oponen a implementar medidas de sanidad ante la pandemia de Covid-19 señalo Marco Antonio Bravo de la agrupación Radio Taxis Bravo: "No porque portemos la careta vamos a ser inmunes sabemos tenemos la conciencia que debemos de cuidarnos todos pero deben ser más sensibles a la situación, ya ayer los camioneros algunos se manifestaron que no pueden tener la comodidad porque les molesta la careta entonces creo que nos dan el comunicado el miércoles y el jueves ya está infraccionando están molestando entonces si lo van a hacer que nos den tiempo que nos den especificaciones de una careta, todo es gasto". Dijo que no hay ni una sola autoridad que los atienda en este tema ni en otros temas donde los abusos son constantes.