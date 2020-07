Balnearios no tienen claro cuándo podrán reabrir

Por: Giselle Soriano

No es clara la reapertura de los balnearios, pese a que el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde planteó la posibilidad de abrir este lunes, sin embargo dueños de estos espacios ven lejana la reapertura, comentó Lorena Campos, del balneario Eco Hacienda San José : "Que a partir del lunes los lugares abiertos entre ellos los balnearios íbamos a poder abrir, pero definitivamente sino sale el decreto del gobernador que dice que es oficial definitivamente esto no puede proceder". Además comentó que éstas declaraciones pueden generar confusión ya que no hay nada oficial al respecto.

Aunque no se sabe con claridad cuándo será la reapertura de los balnearios, estos espacios ya se preparan para operar de nueva cuenta con todos las medidas de higiene, comentó Lorena Campos del balneario Eco Hacienda San José: "De hecho nuestras instalaciones se tenía ese tipo de situaciones, las mesas tienen una distancia de metro y medio y dos metros". Además se pretende que una vez abierto se reduzca el aforo para que convivan las familias con todos los protocolos de higiene.