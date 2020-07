Alcalde de Zapotlanejo aclara que él también fue agredido por la regidora

Por: Víctor Ramírez

El presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, se defiende de los señalamientos de violencia política de género en contra de la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Refugio Camarena, y ahora él acusa a la priísta de cometer violencia política, lo cual se puede comprobar con los vídeos de la sesión, además señala que es un linchamiento mediático del tricolor: “La violencia política en razón de género es de ida y vuelta. En este caso yo fui agredido verbalmente. En un momento en particular entendí de manera clara que me recordaba con señas obscenas no propias de una dama muy respetable, cómo es ella; me recordaba a mi santa madre que ya descansa en paz, lo pueden confirmar en el vídeo. También en el momento más álgido del debate manera muy clara se escucha que me dice cabrón yo por el contrario le pedí en varias ocasiones que se calmara, me preocupó mucho que estuviera tan exaltada estando presente su pequeña hija en la sesión”. Agregó que a la regidora se le trató conforme a lo que marca el reglamento y las leyes, se hizo un debate con respeto y esto se corroboró con la presencia de regidoras de Movimiento Ciudadano y del PAN que lo acompañaron en la conferencia.

Confirma que sí tomó el curso de sensibilización luego de golpear a una mujer en un conflicto como se apreció en un video viral en diciembre pasado

Con diploma en mano el presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, señaló que desde hace tres meses ya tomó el curso de sensibilización al que le pidieron acudiera tras un incidente personal durante las festividades de Navidad y en donde tuvo un altercado con una mujer y en el video que circuló se aprecia que le dio un golpe: "Que sí en diciembre sucedió un incidente en el que yo cometí un error personal no institucional, personal por salvarle la vida a mi hijo que lo estaban matando a patadas en el suelo pensé en mantenerlo en secrecía, pero lo iban a matar ahí no hay puesto que valga, aquí está el certificado de mi curso y no nada más lo tomé yo, lo tomamos más de 40 funcionarios bueno al mes eso creo todos". Al igual que otras actividades personales no las difunde públicamente porque son temas personales y desde el partido no tienen por qué reprocharle o llamarle la atención además que ya ofreció disculpas públicas en tres ocasiones.