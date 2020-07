Denuncian violencia política por parte del alcalde de Zapotlanejo

Por: Giselle Soriano

La regidora priista por Zapotlanejo, María del Refugio Camarena, narró que en la sesión de pleno de ayuntamiento del fin de semana pasado fue víctima de violencia política en razón de género por el alcalde, Héctor Álvarez, por lo que interpondrá una denuncia ante el IEPC y Derechos Humanos por este hecho: “Fue: `qué no se te olvide regidora que aquí tú representas una minoría y que yo representó 4 veces más que tú´, yo le contestó: `quizá está usted represente cuatro, cinco, seis más que yo, pero aquí usted es el presidente municipal y también me representa a mí, aunque yo no comulgo con sus ideales´. Yo lo único que estaba haciendo en ese momento era poner un tema sobre la mesa, estaba haciendo mi trabajo porque como regidora yo soy la voz del pueblo también”. Ayer se aprobó en la sesión del legislativo, modificaciones a la reforma en violencia política hacia las mujeres.

El presidente del PRI Jalisco Ramiro Hernández señaló que la acompañarán a interponer las denuncias correspondientes por lo que estarán atentos a que se actúe conforme a la ley: “Desde luego que como partido estaremos respaldando, no solo a la regidora, ni a la acción legal que corresponde sino también dándole seguimiento para que se aplica la ley. Este hecho siendo específico en este caso de un municipio como bien lo expresaba la diputada. Debe de ser un referente para que se actúe de igual manera en cualquier municipio, ante cualquier otra autoridad sea del partido que sea”. Recodaron que Héctor Álvarez, presidente de Zapotlanejo, ya ha tenido más antecedentes en relación a la violencia de género.

NO PERMITIREMOS MÁS VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.



Nos solidarizamos con la regidora @Cuquis_Camarena, quien fué violentada por el Pdte de Zapotlanejo @Hector_Alv_Con hace unos días. En Jalisco estamos alzando la voz con el apoyo de nuestro presidente @ramirohdezg. pic.twitter.com/qPYxmheFgC — Sofía García (@Sofi_Jalisco) July 1, 2020

Ante la aprobación de las modificaciones a la reforma de violencia política en razón de género, la diputada Sofía García Mosqueda, invitó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia: “Para eso es la reforma, para que no se queden callados y para que podamos realmente tener acceso a la justicia y más hablando en temas de denuncias de violencia política, entonces por supuesto que yo abierta a apoyar a todas regidoras o funcionaria públicas que quieran realizar una denuncia, es lamentable, pero es un hecho, la violencia política sabíamos que existía lo que queríamos ahora era esto, una reforma”. Además invito a la regidora de Poncitlán a denunciar la violencia política que ha sufrido en su municipio.