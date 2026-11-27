Los nuevos stickers con audio de WhatsApp permiten agregar grabaciones de voz o efectos de sonido a imágenes y videos para compartirlos en los chats. / W Radio

WhatsApp sigue sumando herramientas para hacer las conversaciones más divertidas y darles un toque personal. Después de los stickers, las reacciones y los canales, la plataforma parece que prepara una nueva función que permitirá compartir memes, bromas y respuestas rápidas de una manera completamente diferente.

Se trata de los stickers con audio, una característica que combina una imagen con una grabación de voz o un efecto sonoro para que quien la recibe pueda reproducirlo directamente desde el sticker.

¿Cómo tener stickers con audio en WhatsApp?

La nueva función está llegando poco a poco a dispositivos Android y iPhone mediante actualizaciones de la aplicación. Si todavía no encuentras la herramienta entre tus opciones, lo primero es comprobar que tienes instalada la versión más reciente de WhatsApp.

Para hacerlo, sigue estas recomendacione:

Actualiza WhatsApp desde Google Play Store o App Store.

Verifica que cuentas con la versión más reciente de la aplicación.

Revisa periódicamente si ya aparece la nueva función.

Hay que considerar que WhatsApp suele liberar sus novedades por etapas. Esto significa que no todos los usuarios reciben las herramientas al mismo tiempo y que su disponibilidad puede variar según la región, el sistema operativo y la versión instalada.

¿Cómo hacer stickers con audio en WhatsApp paso a paso?

Si la función ya está disponible en tu cuenta, podrás crear stickers con sonido directamente desde cualquier conversación, sin necesidad de recurrir a otra aplicación.

El procedimiento es el siguiente:

Abre cualquier conversación en WhatsApp. Entra al apartado de stickers. Selecciona la opción “Crear Sticker”. Elige la foto que quieras convertir en sticker. Presiona el ícono de ondas de sonido. Selecciona un archivo de audio guardado en tu celular. Ajusta el fragmento que deseas utilizar. Guarda el sticker. Envíalo a cualquier chat.

Cuando la otra persona reciba el mensaje, verá la imagen como cualquier otro sticker, pero también podrá reproducir el sonido asociado al tocar el ícono correspondiente.

¿Cómo se hacen los stickers con sonido en WhatsApp usando videos?

La función también permite ir un paso más allá de las imágenes, pues puedes utilizar videos cortos para crear stickers animados con audio.

Si quieres probar esta opción, debes seguir estos pasos:

Selecciona un video en lugar de una fotografía.

Recorta la parte que deseas utilizar.

Agrega el audio correspondiente.

Guarda el resultado como sticker.

El fragmento seleccionado tiene una duración máxima aproximada de cinco segundos, así que lo mejor es elegir el momento más divertido o la parte del video que quieras destacar.

¿Por qué no aparece la opción para crear stickers que hablan en WhatsApp?

Si ya actualizaste WhatsApp y todavía no encuentras la opción para crear stickers con sonido, no necesariamente significa que haya un problema con tu celular o tu cuenta. Como la función se está habilitando de manera gradual, pueden presentarse distintas situaciones:

Puedes recibir stickers con audio, pero todavía no tener disponible la opción para crearlos.

Puedes encontrar la función en un dispositivo y no en otro.

Puedes tener instalada la actualización más reciente sin que la herramienta se haya activado todavía.

Mientras llega a todas las cuentas, quienes ya tienen acceso pueden aprovechar esta novedad para combinar imágenes, videos y sonidos en un solo sticker, una forma distinta de compartir memes y hacer más entretenidas las conversaciones.

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