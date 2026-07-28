“Detención Ruffo es asunto de delito, no político”: Sheinbaum a Grupo IDEA

No es asunto político sino de un delito, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la detención de Ernesto Ruffo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

No es asunto político sino de un delito, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la detención e inicio de proceso en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, invitó a quienes critican el trabajo de autoridades por la detención, investiguen, ello debido a que “La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA)” expresó a través de una misiva, su preocupación por lo que consideró un deterioro del Estado de Derecho en México por este caso, documento que firmaron exjefes de Estado y de Gobierno.

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“Pues, más allá de las personas, sería muy bueno que se informara, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República, porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal, es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo, porque cometieron un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados”.

Después que el “Grupo IDEA” afirmó que la detención del ex mandatario es una “persecución política instrumentada desde el poder” al vulnerar principios como el debido proceso y la presunción de inocencia, Sheinbaum Pardo enfatizó que hubo pruebas suficientes que fueron determinadas por un juez.

“Es un asunto que tiene que ver con un delito. Por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente y se siguen las investigaciones y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito”.

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La Jefa del Ejecutivo Federal mencionó que existe coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras instituciones de esa nación para investigar la colaboración de empresas del norte en la colusión de los delitos por los que se acusa a Ruffo y otras siete personas.

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