Vinculan a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 25 horas, una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para presumir su participación en una presunta red de huachicol fiscal.

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, determinó iniciar proceso penal contra los imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para la mayoría de ellos.

De acuerdo con la FGR, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Asimismo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez enfrentarán proceso por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso que los imputados presuntamente participaron en una estructura dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

Según la investigación, el esquema consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes o clasificando el combustible como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos, una práctica conocida como huachicol fiscal.

TE PODRÍA INTERESAR: Que sigan cuestionado las irregularidades, yo confío en la Ley y en nuestro equipo legal, asegura Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel

La Fiscalía sostuvo que estas operaciones provocan un importante daño económico al Estado mexicano y, además, representan una fuente de financiamiento para grupos delictivos.

Como parte de la resolución judicial, la jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales continuarán el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.

De manera paralela, José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén promovieron por separado juicios de amparo contra la prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta desde el pasado 19 de julio.

Las demandas fueron admitidas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México y la jueza Azucena Lazalde concedió la suspensión provisional únicamente para que ambos permanezcan a disposición del juez de amparo en los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos, sin modificar la medida cautelar.

La audiencia incidental de ambos juicios de amparo fue programada para el 28 de julio.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.