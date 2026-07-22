Examen de la UNAM 2026 en línea eleva los puntajes; Aumentan los aspirantes con más de 100 aciertos

El primer examen de ingreso a licenciatura aplicado completamente en línea por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un debate sobre el comportamiento de los resultados, luego de que se observara un incremento inusual en el número de aspirantes con puntajes elevados en comparación con los registrados en los últimos años.

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¿Qué muestran los resultados del examen UNAM 2026?

De acuerdo con un análisis de los resultados históricos, entre 2021 y 2025 la proporción de sustentantes que obtuvo 100 aciertos o más se mantuvo cercana al 2.5 por ciento. En contraste, durante el proceso de admisión de 2026 ese porcentaje superó el 15 por ciento. En el caso de quienes alcanzaron 110 aciertos o más, el porcentaje pasó de alrededor del uno por ciento en años anteriores a más del cinco por ciento en esta edición.

El fenómeno también se reflejó en los puntajes mínimos de ingreso a distintas licenciaturas, que aumentaron de manera significativa respecto a convocatorias anteriores.

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¿Qué carreras registraron los mayores incrementos?

Entre las carreras donde se observaron los mayores incrementos destacan Lengua y Literatura Modernas, en las modalidades de Letras Alemanas y Letras Portuguesas, además de Urbanismo. En este último caso, la media de respuestas correctas pasó de 54 aciertos en 2025 a 82 en 2026, un incremento de 28 respuestas correctas en promedio. Tendencias similares se reportaron en Odontología, Cirujano Dentista, Órtesis y Prótesis, Médico Cirujano, Ingeniería Petrolera, Nutriología y Ecología.

Sin embargo, las inconsistencias no solo aparecieron entre los puntajes más altos.

Datos de la Dirección General de Administración Escolar también muestran un aumento inusual en el número de aspirantes con resultados extremadamente bajos. En esta edición, 481 sustentantes obtuvieron menos de 10 respuestas correctas, cuando en procesos anteriores el promedio era de apenas tres casos.

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¿Existe evidencia de irregularidades en la prueba?

Especialistas en evaluación educativa señalaron que un cambio de modalidad presencial a virtual puede modificar el comportamiento estadístico de un examen, ya que factores como presentar la prueba desde casa pueden reducir el estrés y la ansiedad de los aspirantes, lo que influye en su desempeño.

No obstante, subrayaron que, con la información disponible, no existe evidencia para afirmar que hubo trampas, copia o uso de inteligencia artificial. Recordaron que la UNAM implementó un navegador seguro y exigió que los aspirantes realizaran el examen con cámara y micrófono encendidos para monitorear el proceso.

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