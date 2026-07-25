Defensa se deslinda de academias “militarizadas” particulares

A través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de academias particulares "militarizadas".

Este sábado, y luego de tener conocimiento del caso de la menor Dafne, fallecida en Ciudad Madero, Tamaulipas durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a través de redes que la institución “carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza”.

En el comunicado, la Defensa lamentó el fallecimiento de la menor ocurrido el 16 de julio de 2026, “así como, declaraciones e información erróneamente vertida por algunos medios de comunicación”.

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Reglamento establece facultades de la dependencia

La dependencia de deslindó de lo ocurrido, detallando “en conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia, expedido por la Presidencia de la República mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2008, donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”.

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Sedena aclara que no tiene relación con la academia militarizada

Por lo anterior, esta Secretaría, aclaró que no guarda relación alguna con la referida academia militarizada, ni con algún otro plantel de este tipo.

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