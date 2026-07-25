Caso Dafne: Aplazan la audiencia de Danna Yanina “N” para el próximo lunes

La audiencia de Danna Yanina, la primera detenida por el caso del feminicidio de Dafne Zapata fue aplazada para el próximo lunes a las 8 de la mañana.

Será el próximo lunes a las 8 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia inicial para la joven de 18 años, Danna Yannina “N”, por el caso del asesinato de la menor de 13 años Dafne, ocurrido el pasado 16 de julio al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Hay que recordar que Danna Yannina se presentó a declarar sobre las acciones que se llevaban a cabo en la academia, ya que además de haber sido alumna de dicha escuela, también fungió en un tiempo como asistente.

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Luego de su declaración, Danna Yanina fue detenida y trasladada al penal de Altamira, en donde continuará detenida bajo la medida precautoria de prisión preventiva.

Este sábado llegó a la audiencia, sin embargo, de acuerdo con su defensa, no se pudo llevar a cabo la audiencia por falta de testigos, que suman 30 entre ellos menores y adultos.

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La defensa dijo a medios que “para no contaminar” las declaraciones de los 9 de 30 asistentes y para protección de sus identidades, fue preferible solicitar la ampliación del término y aplazar la misma.

por lo anterior, sera el próximo lunes a las 8:00 horas cuando de inicio la presentación de pruebas y de los testigos, lo que, de acuerdo con la defensa de Danna, podría llevar varias horas.

🔴 La madre de Danna Yanina denunció que su hija fue víctima de abuso sexual cuando llevaba tres meses de haber ingresado a la academia Doenitz y aún era menor de edad, señalando al comandante Mora de haberla violado “para que ella pudiera comer”.



De acuerdo con su testimonio,… https://t.co/iHMUfTUqzc pic.twitter.com/b7L9ZGXU86 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 24, 2026

Los abogados de Danna Yaninia quienes tuvieron oportunidad de entrevistarse con ella compartieron que “está muy muy triste tan temerosa, una persona es una niña se encuentra triste”.

La defensa encabezada por Omar Pérez Hernández atribuyó la ausencia de testigos a la falta de personal por vacaciones por lo que los citatorios no pudieron llegar a tiempo.

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