Buscadoras de Jalisco hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla: Ceci Flores exige apoyo al gobierno

Ceci Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras, con expresión de solemnidad. La imagen está fusionada con la fotografía del presunto crematorio clandestino con restos calcinados en Jalisco.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció el hallazgo de un presunto crematorio clandestino de gran magnitud con supuestos restos humanos calcinados en Ayutla, al tiempo que exhibió la negativa de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para brindarles acompañamiento de seguridad, herramientas y transporte en las jornadas de recuperación.

A través de sus redes sociales, Ceci Patricia Flores Armenta, líder de la agrupación, compartió imágenes del sitio localizado por integrantes del colectivo. De acuerdo con lo publicado, fueron las propias buscadoras quienes ubicaron el predio y posteriormente solicitaron el respaldo de las autoridades para continuar con las labores de prospección.

Una integrante del colectivo documenta con su teléfono móvil la pira con presuntos restos humanos calcinados localizada en un predio del municipio de Ayutla, Jalisco. / Foto: @CeciPatriciaF. Ampliar

Fue a través de un oficio fechado el 21 de julio de 2026 que la representación legal de Madres Buscadoras de Jalisco A.C. pidió al comisionado estatal de Búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos, apoyo con transporte, insumos y medidas de seguridad para un grupo de 35 activistas y familiares que acudirían al municipio de Ayutla los días 25 y 26 de julio.

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Sin embargo, el titular de la Comisión estatal informó que no sería posible atender la solicitud en esas fechas al señalar que la “agenda operativa no permite atender la petición en los términos y condiciones requeridos”. Como alternativa, la dependencia propuso realizar una mesa de trabajo para acordar futuras intervenciones de acuerdo con su capacidad operativa y presupuestal.

Ante esta respuesta, el colectivo aseguró que las familias continúan enfrentando las búsquedas en campo con recursos limitados y sin el acompañamiento que solicitaron. Y recordó que las autoridades tienen responsabilidades legales en materia de atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, por lo que insistió en la necesidad de contar con apoyo de las autoridades durante este tipo de jornadas.

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