Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo y critica la actuación de la justicia en México

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ruffo Appel, al asegurar que metería las manos al fuego una y mil veces por él ante lo que consideró una injusticia y una cacería desatada sin el menor sustento ni pruebas.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Vicente Fox sostuvo que se está realizando un uso faccioso del poder para atacar a la oposición y afectar la dignidad de las personas, defendiendo la trayectoria del primer gobernador democrático del país como un referente histórico de la transformación hacia una verdadera democracia en México.

“Una acusación que no tiene el menor sustento, que no hay las menores pruebas, que simple y sencillamente desataron esta cacería, esta injusticia, lo han tratado con terrible afectación a su dignidad como persona, este hombre Ernesto Ruffo, que conocemos millones de personas en México”. —

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¿Qué cuestionamientos hizo al Poder Judicial?

El exmandatario señaló directamente al gobierno actual y a su partido de judicializar los casos de manera autoritaria desde el poder ejecutivo, asumiendo tareas que le corresponden únicamente al Poder Judicial y utilizando la justicia para encubrir sus propios señalamientos mientras persiguen a sus adversarios políticos.

“No puede el ejecutivo tener injerencia en el Poder Judicial, no puede elegirse a los jueces de la manera en que hizo Morena, vía fraudes electorales, vía simulaciones, vía lo que eligieron es un poder judicial a modo para ellos y no para los mexicanos que necesitamos esta justicia”. —

Al aire // La cúpula panista lo tiene claro: defenderán a Ernesto Ruffo hasta las últimas consecuencias.



Así nos lo dejó claro el ex presidente @VicenteFoxQue , en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio . pic.twitter.com/916KhNk5fc — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 25, 2026

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¿Qué respondió sobre los señalamientos en Baja California?

Al ser cuestionado sobre las acusaciones respecto a supuestos nexos pasados entre administraciones locales y el crimen organizado en Baja California, el expresidente desestimó dichos señalamientos calificándolos de difamatorios y falsos.

El expresidente enfatizó la importancia de no concentrar el poder en una sola fuerza política ni en una sola persona, impulsando la participación en movimientos ciudadanos para buscar un equilibrio en el Congreso durante los próximos procesos electorales, garantizando así un espacio de debate plural, respeto a las leyes y generación de empleo.

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