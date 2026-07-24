Robo de identidad: Así usan tu INE los delincuentes para solicitar créditos a tu nombre / sarayut Thaneerat

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la población por el incremento de casos de robo identidad vinculados con solicitudes de préstamos digitales, una modalidad de fraude que utiliza identificaciones oficiales para obtener créditos sin autorización de los afectados.

La dependencia explicó que, aunque las plataformas digitales han facilitado el acceso a servicios financieros por su rapidez y comodidad, también se han convertido en un espacio aprovechado por ciberdelincuentes para obtener información personal y cometer fraudes.

De acuerdo con la SSC, uno de los métodos más frecuentes consiste en utilizar fotografías o copias de la credencial para votar de las víctimas para solicitar préstamos o créditos a su nombre. Otra modalidad detectada es la creación de aplicaciones y páginas de internet falsas que simulan pertenecer a instituciones financieras legítimas, donde solicitan documentos oficiales, datos personales e incluso fotografías del rostro con el argumento de validar la identidad.

Con esa información, los delincuentes pueden contratar créditos, abrir cuentas bancarias o realizar diversos trámites financieros de forma fraudulenta.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La Unidad de la #PolicíaCibernética de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, alerta a la ciudadanía por posibles casos de robo de identidad relacionados con solicitudes de préstamos digitales.



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¿Qué recomendaciones emitió la Policía Cibernética?

Ante este panorama, la Policía Cibernética recomendó no compartir fotografías de identificaciones oficiales por redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico, salvo con instituciones plenamente confiables; verificar que las plataformas de préstamos estén registradas y sean legítimas; revisar los avisos de privacidad antes de proporcionar información personal; evitar ingresar a enlaces de procedencia desconocida que prometan créditos fáciles; activar la verificación en dos pasos y utilizar contraseñas seguras.

Karl Tapales Ampliar

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¿Cómo reportar un posible robo de identidad?

Asimismo, exhortó a revisar periódicamente el historial crediticio para detectar movimientos inusuales, reportar de inmediato cualquier uso indebido de la identidad ante la institución financiera correspondiente y presentar la denuncia ante las autoridades competentes.

La SSC recordó que, para recibir orientación o reportar posibles delitos cibernéticos, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante sus canales oficiales.

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