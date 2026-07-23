He-Man regresa a casa: Masters of the Universe ya puede verse en Prime Video

El héroe de Eternia tiene una segunda oportunidad

Después de varias décadas de intentos fallidos por revivir una de las franquicias más emblemáticas de los años 80, Masters of the Universe finalmente encontró una nueva vida. La película live action dirigida por Travis Knight ya está disponible en Prime Video desde el 22 de julio, apenas siete semanas después de su estreno en salas de cine.

La producción representa el esperado regreso de He-Man, el legendario guerrero creado por Mattel que marcó a toda una generación con sus figuras de acción, caricaturas y la famosa frase: “¡Por el poder de Grayskull!”. Sin embargo, esta nueva versión no logró el éxito esperado en taquilla, por lo que ahora apuesta a conquistar a una audiencia mucho más amplia desde el streaming.

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Una historia renovada para una nueva generación

La cinta presenta una reinterpretación moderna del origen del príncipe Adam. Quince años después de perder la Espada del Poder y quedar atrapado en la Tierra, el joven debe regresar a Eternia para enfrentar la amenaza de Skeletor, quien ha tomado el control del reino.

Acompañado por Teela y Duncan, Adam emprende un viaje para descubrir su verdadero destino y convertirse en He-Man, el guerrero más poderoso del universo. La historia mezcla acción, fantasía y aventura con un enfoque más contemporáneo, sin abandonar los elementos clásicos que hicieron famosa a la franquicia.

Mx - "Masters Of The Universe". (Photo by Lia Toby/Getty Images) / Lia Toby Ampliar

Un elenco lleno de rostros conocidos

El reparto está encabezado por Nicholas Galitzine, quien da vida al príncipe Adam y su alter ego He-Man. A él se suman Camila Mendes como Teela, Idris Elba en el papel de Duncan o Man-At-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn y Jared Leto interpretando al temible Skeletor.

La dirección corre a cargo de Travis Knight, reconocido por filmes como Kubo and the Two Strings y Bumblebee, quien asumió el reto de modernizar uno de los universos más queridos por los aficionados a la fantasía.

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Del cine al streaming en tiempo récord

Aunque la expectativa era alta, la película no consiguió el impacto comercial esperado durante su exhibición en cines. Con un presupuesto estimado entre 170 y 200 millones de dólares, la recaudación mundial quedó muy por debajo de lo proyectado, convirtiéndose en una de las grandes decepciones comerciales del verano.

Esa situación aceleró su llegada a Prime Video, donde Amazon MGM Studios espera que encuentre una segunda oportunidad entre quienes crecieron con el personaje y las nuevas generaciones que apenas comienzan a conocer el universo de Eternia.

Mx - "Masters of the Universe". (Photo by John Nacion/Variety via Getty Images) / John Nacion Ampliar

La nostalgia como principal aliada

El estreno en streaming podría cambiar el destino de la película. En los últimos años, varias producciones han encontrado un nuevo impulso una vez que llegan a las plataformas digitales, donde el boca a boca y la curiosidad de los suscriptores suelen jugar un papel importante.

Con espectaculares efectos visuales, un reparto de alto perfil y una historia que recupera uno de los íconos más populares de la cultura pop, Masters of the Universe vuelve a lanzar el llamado a los fanáticos: levantar la Espada del Poder y responder, una vez más, al grito de “¡Yo tengo el poder!”.