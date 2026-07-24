Percepción de inseguridad cae a 59.8% en México; INEGI reporta su nivel más bajo en 2026

La percepción inseguridad entre la población urbana del país continuó a la baja durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el 59.8 por ciento de las personas de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante junio, el nivel más bajo registrado desde el inicio de la actual administración federal.

El indicador también mostró una mejora respecto a marzo de este año, cuando la percepción de inseguridad se ubicó en 61.5 por ciento, y frente a junio de 2025, cuando alcanzó 63.2 por ciento.

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La encuesta señala que la percepción de inseguridad continúa siendo mayor entre las mujeres, con 65.6 por ciento, mientras que entre los hombres fue de 52.6 por ciento. En ambos casos, los porcentajes disminuyeron en comparación con el trimestre previo y con el mismo periodo del año anterior.

¿Qué ciudades registraron los mayores cambios?

Entre las ciudades con los mayores avances destacan Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad pasó de 55.5 a 41.3 por ciento; Nuevo Laredo, de 34.8 a 26.5 por ciento, y Zapopan, de 70.8 a 54.1 por ciento.

En contraste, San Pedro Garza García, Los Mochis y Apodaca registraron incrementos en la percepción ciudadana de inseguridad respecto a la medición de marzo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

¿Qué otros datos reporta la encuesta del INEGI?

La ENSU también revela que, pese a la disminución en este indicador, una parte importante de la población mantiene reservas sobre la evolución de la seguridad. El 32.8 por ciento considera que la situación permanecerá igual de mal durante los próximos 12 meses y el 24.3 por ciento estima que empeorará. Por el contrario, el 23.5 por ciento confía en que mejorará.

Respecto a las conductas delictivas o antisociales observadas en el entorno, el consumo de alcohol en la vía pública encabezó los reportes con 58.1 por ciento, seguido de robos o asaltos, venta o consumo de drogas, actos de vandalismo y disparos frecuentes con armas de fuego.

Además, cuatro de cada diez personas afirmaron haber tenido algún conflicto o enfrentamiento con vecinos, familiares, compañeros de trabajo, personal de establecimientos o autoridades durante el segundo trimestre del año. Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y la alcaldía Coyoacán concentraron los mayores niveles de este tipo de incidentes.

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