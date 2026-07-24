Aumenta el desempleo en México durante junio; Inegi reporta más desocupados y menos personas con empleo

La tasa de desocupación subió a 2.9% y se perdieron 84 mil empleos respecto al año pasado FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

El mercado laboral mexicano mostró señales de debilitamiento durante junio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la tasa de desocupación se ubicó en 2.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), por encima del 2.7% registrado en junio de 2025 y del 2.8% observado en mayo de este año.

Las cifras contrastan con las reiteradas afirmaciones del Gobierno federal de que el empleo mantiene una trayectoria de crecimiento y fortaleza. De acuerdo con el organismo, la población desocupada ascendió a 1.8 millones de personas, lo que representa 132 mil personas más sin trabajo que hace un año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en junio 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.9 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️58.8% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/HnbmySvpFu — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Además, el número de personas ocupadas cayó a 60.1 millones, es decir, 84 mil menos que en junio de 2025, pese a que la Población Económicamente Activa aumentó ligeramente y alcanzó 61.9 millones de personas.

En cuanto a la subocupación, el Inegi reportó que 3.9 millones de trabajadores manifestaron tener la necesidad y disponibilidad de laborar más horas, equivalente al 6.6% de la población ocupada, una proporción menor al 7.4% registrado un año antes.

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La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo. En junio, 33.1 millones de personas laboraron en condiciones informales, lo que ubicó la tasa de informalidad en 55%.

Por sectores, los servicios concentraron el mayor número de trabajadores con el 45% del empleo, seguidos por el comercio (19.6%), las manufacturas (15.5%), las actividades agropecuarias (10.7%) y la construcción (7.9%).

Las cifras del Inegi se conocen en un contexto en el que el Gobierno federal ha sostenido que el empleo formal y la actividad económica mantienen un comportamiento positivo; sin embargo, los datos del instituto muestran un incremento en el desempleo y una reducción en la población ocupada respecto al mismo periodo del año anterior.

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