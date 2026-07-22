Clara Brugada reconoce a su gabinete por el éxito del Mundial 2026 en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el informe final de resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que la capital fue “la otra campeona del Mundial”. Durante su mensaje, reconoció públicamente el trabajo de los integrantes de su gabinete que coordinaron la organización del torneo, entre ellos el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; el secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo; el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor; la secretaria de Salud, Nadine Gasman; la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; y el secretario del Deporte, Javier Hidalgo, destacando su labor para garantizar el éxito de los eventos mundialistas en la Ciudad de México.

Clara Brugada afirma que la Ciudad de México fue “la otra campeona del Mundial”

Durante la presentación del balance final, Clara Brugada sostuvo que la Ciudad de México no solo fue sede de partidos, sino que convirtió el Mundial 2026 en una celebración abierta al espacio público, con actividades culturales, deportivas y recreativas que permitieron la participación de miles de personas.

La mandataria afirmó que el torneo dejó beneficios permanentes para la población gracias a obras de infraestructura, mejoras en movilidad, acciones de seguridad y programas de atención a visitantes nacionales y extranjeros.

Gobierno de la CDMX reconoce a secretarías que hicieron posible el Mundial 2026

Brugada también agradeció el trabajo coordinado de todas las instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno capitalino que participaron en la planeación y operación del Mundial.

“Concluyó el Mundial y hoy rendimos cuentas de los resultados de la ciudad. Quiero reconocer a todas las instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que garantizaron el éxito del Mundial”, expresó Brugada.

La jefa de Gobierno destacó que cada dependencia asumió responsabilidades estratégicas para garantizar la seguridad, movilidad, atención turística, servicios urbanos, protección civil, salud y organización de los eventos, consolidando a la Ciudad de México como una sede reconocida a nivel internacional por la FIFA y millones de aficionados.