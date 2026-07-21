Washington condena el anuncio de Ortega contra futuras elecciones

Marco Rubio llamó a la acción internacional contra el presidente de Nicaragua. / NurPhoto

Daniel Ortega afirmó que Nicaragua no celebrará nuevas elecciones que permitan el regreso de la oposición al poder. El mensaje, pronunciado durante el aniversario 47 de la Revolución Sandinista, anticipa cambios legales con los cuales el oficialismo busca cerrar la competencia política en el país.

El copresidente nicaragüense aseguró que recurrirá a la Asamblea Nacional y a organizaciones afines al Gobierno para construir un “muro” contra los sectores que calificó como “golpistas” y “vendepatrias”. Ortega también acusó a sus adversarios de actuar bajo intereses extranjeros, en especial de Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Daniel Ortega. / Alfredo Lasry R Ampliar

El oficialismo controla las instituciones de Nicaragua

Ortega volvió a la presidencia en 2007 y comparte ahora el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, reconocida como copresidenta tras una reforma constitucional. Los cambios también ampliaron el periodo presidencial y reforzaron las atribuciones del Gobierno sobre otras instituciones del Estado.

Las elecciones de 2021 quedaron bajo cuestionamientos internacionales después de que las autoridades detuvieron a aspirantes presidenciales, cancelaron organizaciones políticas y limitaron la competencia opositora. Ortega obtuvo entonces otro mandato en una votación cuya legitimidad fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y diversos organismos internacionales.

Daniel Ortega y Fidel Castro. / Jason Bleibtreu Ampliar

Marco Rubio condena el anuncio de Daniel Ortega

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión como una muestra de temor ante la voluntad popular. También afirmó que Washington no permanecerá indiferente ante la eliminación de los procesos electorales en Nicaragua.

Rubio pidió a la comunidad internacional que rechace la decisión del Gobierno nicaragüense y que incremente el aislamiento diplomático del régimen. Aunque no anunció nuevas sanciones, señaló que Estados Unidos mantendrá la presión para exigir elecciones democráticas y respeto a los derechos políticos.

Marco Rubio, secretario de estado / Anadolu Ampliar

La oposición denuncia la consolidación de un régimen familiar

Dirigentes opositores en el exilio consideran que el anuncio formaliza un modelo político sin alternancia y concentra el poder en Ortega y Murillo. También advierten que las futuras reformas pueden eliminar cualquier posibilidad legal para que partidos independientes presenten candidaturas.

Analistas citados por medios internacionales señalan que Nicaragua se aproxima a un sistema de partido hegemónico, con estructuras similares a las de gobiernos que restringen la competencia electoral y subordinan las instituciones al Ejecutivo.

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Nicaragua enfrenta mayor presión internacional

La declaración de Ortega abre un nuevo frente entre Managua y Washington. Estados Unidos ya mantiene sanciones contra funcionarios, instituciones y personas cercanas al Gobierno nicaragüense por presuntas violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y ataques contra la democracia.

El anuncio también puede profundizar el aislamiento de Nicaragua y elevar la presión de organismos internacionales. La falta de detalles sobre las reformas deja abierta la posibilidad de que el régimen sustituya las elecciones nacionales por mecanismos controlados desde el oficialismo.