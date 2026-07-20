¿Se acabaron las elecciones en Nicaragua? Daniel Ortega lanza declaración que sacude al país

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a colocarse en el centro de la controversia internacional tras declarar que en su país “aquí no volverá a haber elecciones”, una frase que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera de América Latina por el futuro del sistema político nicaragüense.

🚨🇳🇮 DICTADOR DANIEL ORTEGA AFIRMA QUE EN NICARAGUA “NO VOLVERÁ A HABER ELECCIONES”



El dictador nicaragüense Daniel Ortega aseguró que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición llegar al poder, durante el acto por el 47.º aniversario de la… pic.twitter.com/ycTi2ZWdDg — Diario La Huella (@LaHuellaSV) July 20, 2026

El mensaje fue pronunciado durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, en un discurso donde el mandatario aseguró que impulsará medidas para impedir que la oposición vuelva a llegar al poder mediante procesos electorales. La declaración representa uno de los posicionamientos más contundentes de su gobierno respecto a la continuidad del actual modelo político.

¿Qué dijo Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

Durante su intervención, Ortega afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones porque, según explicó, busca evitar que sectores opositores “atrapen el poder”. El mandatario no detalló cómo se implementará esa decisión, aunque adelantó que trabajará junto con la Asamblea Nacional para impulsar las reformas necesarias.

Las declaraciones llegan en un contexto en el que el gobierno nicaragüense ha sido señalado por organismos internacionales debido a las restricciones impuestas a partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones civiles en los últimos años.

Daniel Ortega reapareció este domingo en la Plaza La Fe durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista.



El mandatario llegó acompañado por Rosario Murillo y su hija Camila Ortega. En las imágenes se le observa caminando a paso lento y con un evidente desgaste… pic.twitter.com/ANxhgUq8PB — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) July 20, 2026

¿Por qué las declaraciones de Ortega generan tanta polémica?

El anuncio ha provocado preocupación porque Nicaragua mantenía previsto un nuevo proceso electoral al concluir el actual mandato presidencial.

Diversos analistas consideran que el mensaje representa un paso más hacia la consolidación de un sistema político sin alternancia, mientras que organismos internacionales han reiterado sus cuestionamientos sobre el estado de la democracia y los derechos políticos en el país.

Desde las protestas de 2018, el gobierno de Ortega ha enfrentado críticas por la detención de opositores, el cierre de organizaciones y las reformas institucionales que han ampliado el control del Ejecutivo sobre distintos poderes del Estado.

¿Qué puede pasar ahora en Nicaragua?

Hasta el momento, el gobierno no ha presentado una iniciativa formal que elimine los procesos electorales, pero las declaraciones del presidente abren un nuevo escenario político para el país.

La comunidad internacional permanece atenta a las decisiones que adopte Managua en los próximos meses, especialmente ante las posibles reformas legales o constitucionales que pudieran modificar el sistema electoral vigente.

Mientras tanto, las palabras de Ortega ya han reavivado el debate sobre el futuro democrático de Nicaragua y el papel que tendrán la oposición y los organismos internacionales frente a uno de los anuncios políticos más relevantes del año en la región.