Películas en Prime Video para disfrutar este verano: 7 opciones para un maratón sin salir de casa

Mx - Películas en Prime Video para disfrutar el verano

Si durante las vacaciones buscas qué ver desde la comodidad de tu hogar, las películas en Prime Video para disfrutar este verano ofrecen opciones para todos los gustos. Desde acción y aventura hasta romance, comedia y ciencia ficción, la plataforma de Prime Video cuenta con títulos ideales para un maratón de fin de semana.

7 películas de Prime Video que no te debes perder este verano

Si aún no decides qué reproducir, aquí te dejamos siete recomendaciones que destacan por sus historias, actuaciones y la buena recepción que han tenido entre el público.

The Idea of You (2024)

Si prefieres los romances contemporáneos, esta película protagonizada por Anne Hathaway cuenta la historia de una mujer de 40 años que inicia una inesperada relación con el vocalista de una famosa banda juvenil.

Es una de las producciones originales de Prime Video más exitosas de los últimos años y combina drama, romance y música.

Road House (2024)

Jake Gyllenhaal protagoniza esta nueva versión del clásico de los años 80.

La historia sigue a un expeleador de la UFC que acepta trabajar como guardia de seguridad en un bar de Florida, donde pronto descubre que el lugar esconde peligros mucho mayores de los que imaginaba.

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Air (2023)

Dirigida por Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon, esta película cuenta la historia real detrás del histórico acuerdo entre Nike y Michael Jordan que dio origen a los famosos tenis Air Jordan.

Ideal para quienes disfrutan las historias inspiradas en hechos reales.

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The Tomorrow War (2021)

Chris Pratt lidera este filme de ciencia ficción donde soldados del futuro viajan al pasado para pedir ayuda en una guerra contra una especie extraterrestre que amenaza con extinguir a la humanidad.

Acción, viajes en el tiempo y efectos especiales hacen de esta una excelente opción para el verano.

My Fault (Culpa mía, 2023)

Basada en la exitosa novela de Mercedes Ron, esta producción española mezcla romance, drama y adrenalina.

La historia sigue a Noah, una joven cuya vida cambia cuando debe mudarse a la casa del nuevo esposo de su madre, donde conoce a Nick, con quien desarrolla una complicada relación.

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Creed III (2023)

Michael B. Jordan dirige y protagoniza la tercera entrega de la saga Creed.

El campeón de boxeo Adonis Creed deberá enfrentarse a un viejo amigo cuya aparición cambiará por completo su vida dentro y fuera del ring.

Top Gun: Maverick (2022)

Aunque se estrenó hace algunos años, sigue siendo una de las películas favoritas del público.

Tom Cruise regresa como Pete “Maverick” Mitchell para entrenar a una nueva generación de pilotos en una misión de alto riesgo que pondrá a prueba su experiencia.

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¿Por qué estas películas son ideales para el verano?

Las vacaciones suelen ser el momento perfecto para descubrir nuevas historias o ponerse al día con algunos de los títulos más populares del catálogo de Prime Video.

Ya sea que prefieras una película romántica, una cinta de acción o una historia basada en hechos reales, estas opciones ofrecen diferentes géneros para disfrutar solo, en pareja o con toda la familia durante el verano.