Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18 años tras un accidente automovilístico

Un adiós que conmocionó a Hollywood

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Kaylee Hottle, actriz estadounidense que conquistó al público con su papel de Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire. La joven perdió la vida a los 18 años luego de verse involucrada en un accidente automovilístico ocurrido en Maryland, Estados Unidos. La noticia fue dada a conocer por su padre, Joshua Hottle, a través de una transmisión en vivo en lenguaje de señas estadounidense, un gesto que reflejó el profundo vínculo de la familia con la comunidad sorda.

La inesperada tragedia provocó una inmediata reacción entre fanáticos y compañeros de la actriz, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y reconocimiento hacia una carrera que, aunque breve, dejó una huella importante en el cine.

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El personaje que conquistó al público

Kaylee Hottle debutó en la pantalla grande en 2021 al interpretar a Jia, una niña sorda que desarrollaba una conexión única con Kong mediante el lenguaje de señas. Su actuación fue ampliamente elogiada por ofrecer una representación auténtica de la comunidad sorda y por aportar una dimensión emocional a la historia del MonsterVerse.

El éxito de su personaje la llevó a regresar en 2024 para Godzilla x Kong: The New Empire, donde volvió a compartir pantalla con actores como Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Su trabajo incluso le valió una nominación a los Saturn Awards como Mejor Actor o Actriz Joven en una Película.

Mx - Kaylee Hottle, actriz. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images) / Michael Tullberg Ampliar

Un referente para la comunidad sorda

Más allá de su carrera cinematográfica, Hottle se convirtió en un símbolo de inclusión. Provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas y siempre defendió la importancia de que los personajes con discapacidad fueran interpretados por actores que compartieran esas experiencias.

En diversas entrevistas expresó que la sordera no representaba un obstáculo para cumplir sus sueños y destacó que la representación auténtica en el cine permitía que más personas se sintieran identificadas en la pantalla. Su historia inspiró a miles de jóvenes que vieron en ella un ejemplo de perseverancia y talento.

Mx - Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong. (Photo by Bobby Bank/Getty Images) / Bobby Bank Ampliar

Mensajes de despedida y una carrera prometedora

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del entretenimiento y organizaciones relacionadas con la comunidad sorda lamentaron la pérdida. La Escuela para Sordos de Texas, donde la actriz cursaba sus estudios, también expresó sus condolencias y recordó el impacto positivo que tuvo tanto dentro como fuera de los escenarios.

Aunque su filmografía fue breve, Kaylee también participó en un episodio de la serie Magnum P.I. y en campañas publicitarias, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Su muerte ocurre cuando la franquicia del MonsterVerse prepara una nueva entrega prevista para 2027, proyecto en el que ya no figuraba su participación. Sin embargo, el legado de la actriz permanecerá ligado a Jia, un personaje que rompió barreras de representación y demostró que la inclusión puede convertirse en una de las mayores fortalezas del cine contemporáneo.

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