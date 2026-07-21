¿Cuándo murió Chabelo? La fecha en que México se despidió de Xavier López, el eterno amigo de los niños

A pesar del paso de los años, una de las preguntas que Maas se siguen haciendo los mexicanos en el internet es: ¿Cuándo se murió Chabelo?. Y es que el actor, conductor y comediante, Xavier López, fue un entrañable personaje de la televisión mexicana hace un tiempo, por lo que te dejamos la fecha exacta de su fallecimiento y todos los detalles alrededor de su muerte.

¿Quién era Chabelo?

Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, aunque desde muy pequeño vivió en México y desarrolló toda su carrera artística en el país. Además de actor y conductor, estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque nunca ejerció profesionalmente porque decidió dedicarse por completo al entretenimiento.

Con el paso de los años, el personaje de Chabelo se convirtió en uno de los más queridos de la televisión mexicana gracias a su estilo único, su voz característica y su cercanía con el público infantil.

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Su carrera como artista

La trayectoria de Chabelo, abarcó más de siete décadas. Participó en películas, programas de televisión, obras de teatro y grabó decenas de discos infantiles. Sin embargo, su mayor éxito llegó con En Familia con Chabelo, programa dominical que permaneció al aire durante 48 años, desde 1967 hasta 2015, convirtiéndose en uno de los espacios más longevos de la televisión mexicana.

A lo largo de su carrera compartió pantalla con figuras como Cantinflas, Tin Tan, Germán Valdés, Héctor Suárez y María Elena Velasco “La India María”, además de protagonizar películas que hoy forman parte de la cultura popular mexicana.

Mx - Xavier López "Chabelo" / Victor Chavez Ampliar

Sus últimas apariciones en público

Después del final de En Familia con Chabelo en 2015, Xavier López redujo considerablemente sus apariciones públicos y se mantuvo alejado de los reflectores. En sus últimos años utilizó principalmente sus redes sociales para enviar mensajes a sus seguidores, felicitar a colegas y compartir algunas publicaciones especiales. También apareció ocasionalmente en entrevistas y videos dedicados a amigos del medio artístico.