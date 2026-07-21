¿Alcalde de Nueva York puede arrestar a Netayahu? Esto es lo que dice la ley de Estados Unidos

Con todo el genocidio orquestado por Estados Unidos e Israel hacia Gaza e Irán, el mundo entero ha tenido en la mira al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Varias instituciones internacionales, han declarado al político como un criminal de guerra, por lo te contamos si es que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puede o no arrestar al criminal declarado por la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Puede el alcalde de Nueva York arrestar a Netayahu?

La respuesta corta es no. Desafortunadamente, un alcalde como Zahran Mamdani, no cuenta con la facultad de emitir órdenes de arresto, por lo que sus funciones son simplemente administrar la ciudad en ámbitos como:

Transporte

Seguridad Pública

Servicios Municipales

Presupuesto

¿Por qué no puede arrestar a Netanyahu, primer ministro de Israel?

Aquí es el punto más importante pues, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) dependen administrativamente de la alcaldía, los policías solo pueden detener a alguien cuando existe una base legal dentro de una jurisdicción estadounidense.

Ahora bien, desafortunadamente, Netanyahu puede ingresar a Estados Unidos sin ser arrestado ya que el país no es miembro de la Corte Penal Internacional. Es decir, una orden del CPI no funciona automáticamente en Estados Unidos ni es válida porque no son miembros de esta corte porque:

No ratificado el Estatuto de Roma

No tiene obligación jurídica de ejecutar automáticamente las órdenes de arresto de la CPI

¿Qué se necesita para ser arrestado en Estados Unidos?

Para que alguien sea arrestado en Estados Unidos normalmente debe existir:

Una orden emitida por un juez estadounidense

Una acusación conforme a leyes estadounidenses

Un proceso de extradición cuando corresponda

Una orden internacional, por sí sola, no obliga al YPD a detener a una persona y menos si no forman parte de la CPI. Pero, en caso de entrar a Francia, España, México y Canadá, sí puede haber arresto, pero Netanyahu no irá a visitar esas naciones por sus posturas políticas.

Así que la respuesta sencilla al enigma principal es no, aunque el alcalde de NY, Zohran Mamdani tenga la intención, no se podría hacer.