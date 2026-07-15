¿Hasta 4 años de prisión? Buscan castigar la apología del maltrato animal en la CDMX

No esperar a saber si “Pedro que ladra no muerde”, fue el pronunciamiento de la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, quien este miércoles propuso en el Congreso de la Ciudad de México establecer reformas al Código Penal local para aumentar las penas y sanciones a quien haga apología del maltrato o crueldad animal.

Después que el conductor televisivo, Pedro Sola expresó que le dan ganas de envenenar a perros en espacios “pet friendly”, la legisladora se pronunció porque no se permita este tipo de expresiones que llaman a la violencia contra los seres sintientes.

Jevtic Ampliar

¿Qué dijo la diputada sobre las expresiones que promueven el maltrato animal?

“Proponemos cárcel de hasta cuatro años para quien haga apología de la crueldad animal, porque en la Ciudad de México no vamos a esperar que las palabras se conviertan en hechos para actuar. Si la sociedad ya dio el primer paso denunciando hoy este Congreso debe dar el siguiente fortalecer la ley para proteger a quienes no tienen voz, porque la grandeza de un pueblo también se demuestra en la manera en que protege a quienes no pueden defenderse, y hoy tenemos la oportunidad de demostrar de qué lado estamos dicen que Pedro que ladra no muerde. Yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo”.

La diputada sostuvo que la crueldad animal no comienza con una agresión física, sino mucho antes, cuando se deja de sentir empatía.

🔴“Dicen que Pedro que ladra no muerde. Yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo”, dijo la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, al presentar una iniciativa para castigar la apología del maltrato animal, luego de los comentarios del conductor Pedro Sola sobre envenenar… pic.twitter.com/OGGRMfj79P — W Radio México (@WRADIOMexico) July 15, 2026

¿Qué cambios contempla la reforma al Código Penal?

Entre las reformas propuestas se plantea aumentar de 1 a 3 años a 4 a 8 años de prisión la sanción para quien lesione gravemente a un animal; incrementar de 2 a 6 años a 10 a 15 años la pena para quien prive de la vida a un ser sintiente, e impedir que la edad, por sí sola, permita acceder a la prisión domiciliaria cuando existan conductas reiteradas de crueldad animal.

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