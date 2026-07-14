Ricardo Monreal confirma que Hugo Eric Flores dejará la bancada de Morena para dirigir PAZ

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que en breve su compañero Hugo Eric Flores solicitará licencia y se separará de la bancada morenista para encabezar uno de los nuevos partidos políticos, en este caso el partido PAZ.

Se le preguntó si consideraba ético que dicho legislador dirigiera un partido distinto a Morena cuando forma parte aún del grupo parlamentario guinda, pero Ricardo Monreal respondió que tiene muy buen concepto de Hugo Eric Flores, a quien incluso le tiene aprecio.

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¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la salida de Hugo Eric Flores?

Aseguró que, pese a la doble cachucha, no asume una actitud inmoral o antiética, pero que de cualquier forma en los siguientes días renunciará a la bancada morenista para asumir de lleno la representación del PAZ.

“No, no es una conducta inmoral, no es una conducta antiética. El diputado Hugo Eric Flores desde antes sabíamos que estaba construyendo un partido político distinto a Morena, yo hablé con él ayer. Él está de acuerdo en que ya no puede mantenerse en la bancada como miembro de Morena, y seguramente él ya pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta situación y de esta responsabilidad. Es un hombre sensato y congruente”.

Hoy rendí protesta como representante del Partido PAZ ante el @INEMexico.



Asumo esta tarea con la convicción de defender la democracia, fortalecer nuestras instituciones y velar por el respeto a la legalidad.



Ese será siempre mi compromiso con México. 🇲🇽#HugoEricFlores pic.twitter.com/iyJUeLcPvs — Hugo Eric Flores Cervantes (@HugoEricFlores) July 13, 2026

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¿Qué es el partido PAZ?

Dijo que, aunque no pertenecía propiamente a Morena, Hugo Eric Flores siempre ha sido un político leal al movimiento de la 4T y que está en su derecho de crear una nueva formación política como el de Construyendo Sociedades de Paz y cuyas siglas son PAZ, pues cumplió los requisitos y ahora le han otorgado el registro como nuevo partido político.

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