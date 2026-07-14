Impulsa SICT balizado de las unidades de autotransporte de carga federal

MX- De abril de 2025 a junio de 2026, han sido balizadas alrededor de 300 mil unidades. / Gobierno

Avance significativo: De abril de 2025 a junio de 2026, han sido balizadas alrededor de 300 mil unidades.

De abril de 2025 a junio de 2026, han sido balizadas alrededor de 300 mil unidades. Carreteras más seguras: Esta acción tiene como principal objetivo reforzar la seguridad en las autopistas y carreteras federales del país.

MX- El Gobierno Federal busca trabajar en conjunto con el sector privado para edificar carreteras más seguras y eficientes. / Gobierno Ampliar

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que avanza con éxito el programa de balizamiento de unidades de autotransporte de carga federal. Esta medida estratégica tiene el firme propósito de reforzar la seguridad vial y patrimonial en toda la red de carreteras federales.

De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), en el periodo comprendido de abril de 2025 a junio de 2026, se ha logrado el balizado de alrededor de 300 mil unidades que circulan activamente en el territorio nacional.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) / Gobierno Ampliar

¿Cómo funciona el balizamiento y qué beneficios ofrece?

Esta iniciativa no solo funciona como una medida preventiva, sino que optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades ante cualquier eventualidad. Sus principales beneficios incluyen:

Disuasión del delito: Contribuye a mitigar actos delictivos en las rutas comerciales.

Contribuye a mitigar actos delictivos en las rutas comerciales. Identificación y monitoreo: Permite identificar, rastrear y localizar de manera eficiente los vehículos de transporte público federal implicados en algún ilícito o incidente de tránsito.

Permite identificar, rastrear y localizar de manera eficiente los vehículos de transporte público federal implicados en algún ilícito o incidente de tránsito. Seguimiento en tiempo real: Facilita el monitoreo de las unidades para brindar una mayor protección a los operadores en carretera.

Facilita el monitoreo de las unidades para brindar una mayor protección a los operadores en carretera. Coordinación con la Guardia Nacional: Coadyuva directamente con el operativo “Balam”, diseñado específicamente para combatir el robo al transporte de carga.

Contexto oficial: En febrero de 2025, la SICT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Aviso para balizar las unidades de Autotransporte Público Federal, marcando el inicio formal de esta estrategia coordinada.

Especificaciones técnicas del balizado

El proceso se realiza en estrecha coordinación con las cámaras empresariales y organizaciones de transportistas. Para cumplir correctamente con la normativa, las unidades deben seguir los siguientes lineamientos:

Elemento Requisito Técnico Caracteres Los caracteres alfanuméricos impresos deben corresponder exactamente con los de la placa de identificación vehicular. Materiales Se permite el uso de calcomanías o pintura de alta durabilidad. Visibilidad El material debe ser obligatoriamente reflejante para garantizar una correcta visualización en condiciones nocturnas o de baja luz.

Un llamado a la comunidad transportista

La SICT, dependencia encabezada por Jesús Esteva Medina, extiende una cordial invitación a todos los permisionarios y transportistas que aún no se han sumado a esta iniciativa a que realicen el proceso, recordando que es una acción en beneficio directo de su patrimonio y de la integridad de sus operadores.

Con estas acciones, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado para edificar carreteras más seguras y eficientes.

Para obtener más información, conocer los detalles técnicos y consultar el documento oficial, los interesados pueden acceder a la siguiente liga: Consulta el Aviso de Balizado en el DOF.