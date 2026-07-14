Impulsa SICT balizado de las unidades de autotransporte de carga federal
La SICT avanza con paso firme: 300 mil unidades de autotransporte de carga federal ya han sido balizadas para combatir el robo y proteger a los operadores en tiempo real en todo el país.
- Avance significativo: De abril de 2025 a junio de 2026, han sido balizadas alrededor de 300 mil unidades.
- Carreteras más seguras: Esta acción tiene como principal objetivo reforzar la seguridad en las autopistas y carreteras federales del país.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que avanza con éxito el programa de balizamiento de unidades de autotransporte de carga federal. Esta medida estratégica tiene el firme propósito de reforzar la seguridad vial y patrimonial en toda la red de carreteras federales.
De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), en el periodo comprendido de abril de 2025 a junio de 2026, se ha logrado el balizado de alrededor de 300 mil unidades que circulan activamente en el territorio nacional.
¿Cómo funciona el balizamiento y qué beneficios ofrece?
Esta iniciativa no solo funciona como una medida preventiva, sino que optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades ante cualquier eventualidad. Sus principales beneficios incluyen:
- Disuasión del delito: Contribuye a mitigar actos delictivos en las rutas comerciales.
- Identificación y monitoreo: Permite identificar, rastrear y localizar de manera eficiente los vehículos de transporte público federal implicados en algún ilícito o incidente de tránsito.
- Seguimiento en tiempo real: Facilita el monitoreo de las unidades para brindar una mayor protección a los operadores en carretera.
- Coordinación con la Guardia Nacional: Coadyuva directamente con el operativo “Balam”, diseñado específicamente para combatir el robo al transporte de carga.
Contexto oficial: En febrero de 2025, la SICT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Aviso para balizar las unidades de Autotransporte Público Federal, marcando el inicio formal de esta estrategia coordinada.
Especificaciones técnicas del balizado
El proceso se realiza en estrecha coordinación con las cámaras empresariales y organizaciones de transportistas. Para cumplir correctamente con la normativa, las unidades deben seguir los siguientes lineamientos:
|Elemento
|Requisito Técnico
|Caracteres
|Los caracteres alfanuméricos impresos deben corresponder exactamente con los de la placa de identificación vehicular.
|Materiales
|Se permite el uso de calcomanías o pintura de alta durabilidad.
|Visibilidad
|El material debe ser obligatoriamente reflejante para garantizar una correcta visualización en condiciones nocturnas o de baja luz.
Un llamado a la comunidad transportista
La SICT, dependencia encabezada por Jesús Esteva Medina, extiende una cordial invitación a todos los permisionarios y transportistas que aún no se han sumado a esta iniciativa a que realicen el proceso, recordando que es una acción en beneficio directo de su patrimonio y de la integridad de sus operadores.
Con estas acciones, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado para edificar carreteras más seguras y eficientes.
Para obtener más información, conocer los detalles técnicos y consultar el documento oficial, los interesados pueden acceder a la siguiente liga: Consulta el Aviso de Balizado en el DOF.