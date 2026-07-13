“Una manzana envenenada”: Alito Moreno rechaza plan de unidad de Sheinbaum

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó el llamado que hizo la presidenta Sheinbaum a las fuerzas políticas para expresar su solidaridad y defender a nuestros connacionales en los Estados Unidos.

El también senador fijó su postura ante el exhorto presidencial: “¡No vamos a caer en este burdo intento de confundir y engañar a las y los mexicanos!”.

“Ese llamado a la unidad es una manzana envenenada; de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía. Es una farsa, un distractor y un mensaje desesperado para ocultar la inminente debacle de su narcopartido”. —

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¿Qué argumentos expuso el dirigente del PRI?

“Alito”, como le llaman sus amigos, insistió que la supuesta defensa de los migrantes es una farsa. “Durante los últimos ocho años, MORENA abandonó a la comunidad migrante y ahora pretende utilizarla políticamente”.

En un comunicado manifestó que, “lo que estamos viendo es un intento desesperado por construir un blindaje político contra el gobierno de los Estados Unidos frente a los cada vez mayores señalamientos en contra de políticos del régimen coludidos con los cárteles del crimen organizado”.

El llamado de @Claudiashein a la unidad es una manzana envenenada; de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía. Es una farsa, un distractor y un mensaje desesperado para ocultar la inminente debacle del narcopartido MORENA. pic.twitter.com/I1lSCitLuf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 13, 2026

¿Cuál fue la postura final del PRI?

“El cerco de la justicia internacional se está cerrando sobre los narcojuniors de López Obrador —Andy y Bobby—, así como sobre Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar, Alfredo Ramírez Bedolla, Mario Delgado (operador del huachicol fiscal”.

“Y una larga lista de gobernantes, legisladores y funcionarios oficialistas que hoy son señalados en investigaciones de agencias de seguridad estadounidenses por complicidad, financiamiento ilícito y entrega de territorios a los cárteles del crimen organizado”.

“El PRI no va a convalidar un cierre de filas en nombre de una falsa soberanía que sólo sirve de escondite para la impunidad”, aseveró el dirigente nacional del PRI.

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