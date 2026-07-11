Menor de 11 años de edad es atendida por violación sufrida en manos de un adolescente de 13, en Zacatecas

La menor agredida en el municipio de Tabasco, Zacatecas por un adolescente de 13 años se reporta grave.

El día viernes que para muchos pequeños fue de alegría por el inicio de las vacaciones de verano, -no oficiales-, para una menor de 11 años la tarde de este viernes se convirtió en una pesadilla al sufrir la violación en manos de otro menor de 13 años quien no conforme con la vejación, le provocó otras lesiones que ponen la vida de la niña en peligro.

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Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba la menor agredida en Zacatecas tuvo que ser trasladada por elementos de reacción y asistencia en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública desde el municipio de Tabasco al Hospital General de Zacatecas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la menor fue agredida por el adolescente de 13 años en una brecha del municipio de Tabasco en Zacatecas, hasta donde llegaron elementos médicos para dar atención a la menor.

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Y aunque el adolescente ha sido identificado, no puede ser detenido debido a la Ley en la entidad, sin embargo, la investigación continúa en manos de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas.

La menor se reporta grave.

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