Abaten a “El Texas”, líder de una célula delictiva en Culiacán durante operativo; hay cuatro detenidos
El presunto líder delictivo murió durante un operativo en el que también fueron detenidas cuatro personas y aseguradas armas, vehículos y equipo táctico.
Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”, presunto jefe de plaza en Culiacán, fue abatido durante un operativo en los condominios Paralela Parque Residencial, donde además fueron detenidas cuatro personas y asegurado armamento, equipo táctico y vehículos.
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El hecho fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva señalada como generadora de violencia en la entidad.
¿Qué aseguraron las autoridades?
Durante la operación, las autoridades informaron que el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe “N”, a quien relacionan con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.
Entre lo asegurado se encuentran armas largas, una ametralladora, granadas, cartuchos, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, presunta droga y dos vehículos.
¿Qué pasará con las personas detenidas?
Los cuatro detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.