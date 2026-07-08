Abaten a “El Texas”, líder de una célula delictiva en Culiacán durante operativo; hay cuatro detenidos

Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”, presunto jefe de plaza en Culiacán, fue abatido durante un operativo en los condominios Paralela Parque Residencial, donde además fueron detenidas cuatro personas y asegurado armamento, equipo táctico y vehículos.

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El hecho fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva señalada como generadora de violencia en la entidad.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

¿Qué aseguraron las autoridades?

Durante la operación, las autoridades informaron que el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe “N”, a quien relacionan con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Entre lo asegurado se encuentran armas largas, una ametralladora, granadas, cartuchos, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, presunta droga y dos vehículos.

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El Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, desarticulan célula delictiva generadora de violencia, encabezada por Cristhian Guadalupe N (a) “Texas” del Cártel del Pacífico.https://t.co/g191JrZdFC pic.twitter.com/ES9BzuZjmp — @Defensamx (@Defensamx1) July 8, 2026

¿Qué pasará con las personas detenidas?

Los cuatro detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

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