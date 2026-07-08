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Abaten a “El Texas”, líder de una célula delictiva en Culiacán durante operativo; hay cuatro detenidos

El presunto líder delictivo murió durante un operativo en el que también fueron detenidas cuatro personas y aseguradas armas, vehículos y equipo táctico.

Abaten a “El Texas”, líder de una célula delictiva en Culiacán

Abaten a “El Texas”, líder de una célula delictiva en Culiacán

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”, presunto jefe de plaza en Culiacán, fue abatido durante un operativo en los condominios Paralela Parque Residencial, donde además fueron detenidas cuatro personas y asegurado armamento, equipo táctico y vehículos.

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El hecho fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva señalada como generadora de violencia en la entidad.

¿Qué aseguraron las autoridades?

Durante la operación, las autoridades informaron que el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe “N”, a quien relacionan con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Entre lo asegurado se encuentran armas largas, una ametralladora, granadas, cartuchos, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, presunta droga y dos vehículos.

¿Qué pasará con las personas detenidas?

Los cuatro detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

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