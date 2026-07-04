Somos la milicia más fuerte del mundo, afirma Trump en su discurso del Freedom 250

Trump afirma superioridad sobre China y el comunismo y reitera su intención de eliminar el sufragio por correo en su discurso del 250 Aniversario de la Independencia de EE.UU.

Larga vida a los independientes, siempre vamos a ser los mejores, gracias al documento más importante que se ha redactado, que es la Constitución Independiente; en este país tenemos libertad de expresión, de religión, alguna vez me amenazaron, pero eso es otra cosa, afirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante su discurso de conmemoración del 250 Aniversario de la Independencia, en donde reiteradamente lamentó la existencia del comunismo el que dijo “es un error”.

Recordó que durante su tiempo en la presidencia siempre ha defendido la Segunda Enmienda, y que los estadounidenses siempre han defendido sus derechos e intereses sobre cualquiera. “Estamos hechos a semejanza de un solo Dios, eso lo dice la carta de independencia, pero no lo puede decir el comunismo” dijo, y aseguró que “la Bandera de los Estados Unidos nunca va a tocar el piso”.

En el acto recordó a algunos héroes, condecoró a otros que combatieron en diversas guerras que ha enfrentado el país, e hizo un reconocimiento a elementos de la NASA a quienes entregó una bandera especial y propuso ir a Marte, recalcando que Estados Unidos ha derrotado a China en la industria aeroespacial.

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Refirió que con su administración el ingreso a la milicia se ha hecho más estricto, por que con su esfuerzo “se construye un imperio de libertad”. “Somos la milicia más fuerte del mundo”, afirmó presumiendo banderas que permanecieron fuera de los Estados Unidos.

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Aseguró “Estados Unidos está de regreso y así lo queremos mantener” por lo que llamó a que “todos los norteamericanos tengan una identificación y llamó a la conclusión de la emisión de voto por correo”.

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Luego de la suspensión de diversos eventos a realizarse este 4 de julio por la conmemoración del 250 Aniversario de la Independencia, el presidente finalmente dio un discurso en el que presumió que la milicia de su país es la más fuerte del mundo.

Previo a su discurso una ola intensa de calor y las ráfagas de viento menguaron el júbilo de los norteamericanos por los festejos que en muchos sitios fueron suspendidos, desangelando una conmemoración que de acuerdo con su presidente sería histórico.

El discurso de nocturno de Trump, con un retraso de cerca de dos horas fue su cuarto acto electoral en menos de 10 días, luego de haber asistido al Monte Rushmore el día de ayer.

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