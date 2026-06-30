Trump recibe revés migratorio: Corte Suprema confirma derecho a ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema frena el intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Getty Images

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó uno de los golpes más importantes a la política migratoria del presidente Donald Trump al rechazar su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, un derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense desde hace más de 150 años. El fallo representa una derrota para una de las principales promesas de su segundo mandato y reafirma un precedente histórico vigente desde 1898.

🚨 The Supreme Court ruled that the Fourteenth Amendment guarantees birthright citizenship to children born in the United States, including those whose parents are in the country unlawfully or only temporarily, striking down President Trump's executive order. pic.twitter.com/iDns5rmqJF — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 30, 2026

El máximo tribunal determinó que el Gobierno no puede negar automáticamente la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en territorio nacional únicamente por el estatus migratorio de sus padres. La decisión mantiene el criterio constitucional que ha prevalecido durante más de un siglo y rechaza la interpretación impulsada por la administración Trump.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?

La controversia surgió después de que Trump firmara una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con estancias temporales en Estados Unidos. La administración argumentó que la frase “sujetos a la jurisdicción” de la Decimocuarta Enmienda debía interpretarse de manera más restrictiva.

Sin embargo, la mayoría de los jueces rechazó ese argumento. En la opinión del tribunal, el presidente del máximo órgano judicial, John Roberts, sostuvo que la Constitución y el precedente establecido en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898) respaldan que prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía al nacer, salvo excepciones muy limitadas, como hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas invasoras.

El fallo también señala que no existen fundamentos históricos o constitucionales suficientes para modificar una interpretación que ha permanecido vigente durante más de un siglo y que ha servido como base del sistema de ciudadanía estadounidense.

¿Por qué este fallo es un revés para Trump?

La resolución tiene importantes implicaciones para miles de familias. Diversas organizaciones civiles habían advertido que una eventual validación de la orden ejecutiva habría dejado en incertidumbre jurídica a cientos de miles de menores nacidos cada año en Estados Unidos, además de abrir nuevos litigios sobre derechos civiles e inmigración.

Este revés se suma a otras decisiones recientes en las que la Corte Suprema ha limitado algunas de las iniciativas impulsadas por la administración Trump durante 2026, aunque en otros asuntos el tribunal sí ha respaldado parte de su agenda presidencial.

Tras conocerse la sentencia, el debate sobre una posible reforma constitucional o legislativa para modificar el principio de ciudadanía por nacimiento continúa abierto en el ámbito político. No obstante, cualquier cambio requeriría un proceso mucho más amplio que una orden ejecutiva presidencial.

Por ahora, la decisión de la Corte Suprema mantiene intacta la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda, reafirmando que la ciudadanía por nacimiento continúa siendo un derecho constitucional para la gran mayoría de los niños que nacen en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.