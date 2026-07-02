Trump difunde video hecho con IA donde aparece como médico y se burla de sus críticos

Trump vuelve a recurrir a la inteligencia artificial

Donald Trump volvió a colocar la inteligencia artificial en el centro de la conversación política tras publicar un peculiar video en sus redes sociales. El material, elaborado completamente con herramientas de IA, muestra al mandatario estadounidense vestido con una bata blanca y desempeñando el papel de un médico, mientras una voz generada digitalmente imita su forma de hablar para enviar un mensaje dirigido a sus críticos.

La grabación fue difundida poco antes de la medianoche y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas. Aunque el video tiene un tono satírico, también evidencia cómo las herramientas de inteligencia artificial continúan ganando espacio en la comunicación política y en la construcción de mensajes dirigidos a millones de personas.

El mensaje gira en torno al “Síndrome de Trastorno de Trump”

En el clip, la versión artificial del presidente pregunta al espectador si él o alguien cercano ha sido diagnosticado con el llamado “Síndrome de Trastorno de Trump” (TDS, por sus siglas en inglés).

Este término no corresponde a un diagnóstico médico reconocido. Se trata de una expresión utilizada desde hace varios años por simpatizantes del mandatario y por el propio Trump para referirse de manera despectiva a quienes consideran que mantienen una oposición excesiva hacia él o reaccionan negativamente ante cualquiera de sus acciones o declaraciones.

La utilización de la figura de un médico busca presentar el mensaje como si se tratara de un anuncio de servicio público, aunque en realidad el contenido mantiene un tono humorístico y político.

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La IA, cada vez más presente en la estrategia digital

No es la primera ocasión en la que Trump utiliza contenido generado mediante inteligencia artificial para comunicarse con sus seguidores. Durante los últimos meses ha compartido imágenes, videos y montajes creados con estas herramientas para reforzar mensajes políticos, responder a críticas o difundir contenido de carácter satírico.

El uso de este tipo de materiales ha provocado un debate creciente sobre los límites entre el entretenimiento, la propaganda política y la desinformación, especialmente porque las tecnologías actuales permiten crear voces e imágenes con un alto grado de realismo.

Especialistas han señalado que, aunque muchos de estos contenidos son presentados como parodias, también pueden dificultar que parte del público distinga entre material auténtico y creaciones digitales, un desafío que se vuelve más relevante conforme se acercan procesos electorales y aumenta la presencia de la inteligencia artificial en las campañas políticas.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. (Photo by Isabel Infantes-Pool/Getty Images) / Pool Ampliar

Un nuevo episodio que genera conversación

La publicación volvió a colocar a Trump en el centro de la conversación digital. Mientras algunos de sus simpatizantes interpretaron el video como una broma dirigida a sus adversarios políticos, otros usuarios criticaron el empleo de inteligencia artificial para difundir mensajes con apariencia cada vez más realista.

Más allá de las reacciones, el episodio refleja cómo la inteligencia artificial continúa transformando la forma en que figuras públicas se comunican con sus audiencias y cómo estas herramientas se han convertido en un elemento recurrente dentro de la estrategia digital del presidente estadounidense.

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