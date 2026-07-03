La captura de Kenzo siguió protocolos correctos, afirma especialista y llama a la revisión de la Ley General de Vida Silvestre

La captura de Kenzo generó diversas reacciones tras el operativo realizado en el Estado de México. La especialista en fauna silvestre, Andrea Sumohano, aseguró que los protocolos aplicados durante la intervención fueron los adecuados y consideró necesario revisar el marco legal relacionado con la tenencia de especies exóticas. La captura de Kenzo también abrió el debate sobre la responsabilidad en el manejo de este tipo de animales.

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Especialista respalda el operativo para la captura de Kenzo

Como médicos respaldamos totalmente el manejo que se realizó en la captura de Kenzo, enfrentar a un animal no es lo mismo que tenerlo en instalación, los protocolos fueron correctos y son respaldados internacionalmente. La parte operativa fue lo más correcto, después de que el tigre fue lesionado aun así se anestesió, el impacto no fue después de la anestesia, detalló la experta en el manejo y comportamiento de Fauna Exótica y Silvestre, Andrea Sumohano, quien ante la controversia en redes sobre la captura y muerte de el tigre de bengala Kenzo, afirma “es fácil opinar, criticar y juzgar cuando no estamos en el sitio”, e hizo un llamado a la revisión legal de la propiedad de estas especies.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, la especialista detalló el inicio de la búsqueda de Kenzo.

El sábado al mediodía se reportó el escape de este ejemplar de un lugar privado, en el municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, el animal con más de 150 kilos es potencialmente peligroso por ser extraído de su hábitat y por la conducta de agresión que puede poner en riesgo a la población.

Por ello dijo, el municipio llamó a la participación de instituciones y elementos de policía municipal, Protección Civil, Profepa, veterinarios expertos y especialistas en fauna silvestre, coordinando la búsqueda, la cual dijo, “no fue fácil porque son especies agresivas, pese a las estrategias seguidas, no se permitían disparos de anestesia, cuando se tiene que generar el dardo, el animal se va a molestar al recibir el impacto, por lo que se deben vigilar muchas cuestiones incluso medioambientales, lamentablemente las condiciones climáticas complicaron las cosas”.

El tiempo también jugó en contra “con cinco días del animal en ayuno, factores de estrés, por estar fuera de su casa, era un animal potencialmente agresivo que ponía en riesgo a la población”.

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Plantean revisar la legislación sobre especies exóticas

“Hubo agresión al equipo veterinario, y se toma la decisión de utilizar el arma de fuego, por lo que se dio prioridad a la protección de la gente, la anestesia no actúa en minutos puede variar de 5 a 20 minutos dependiendo de la salud del animal”, detalló.

“Como asociación y de manera personal respaldo cien por ciento se utilizó el material correcto, pero al final se salió de control”.

No obstante, la experta cuestionó la Ley que permite que mientras compres la especie de forma legal puedas tenerla “es algo que también debemos revisar”.

De acuerdo con Andy Zoo, -así conocida en redes-, Kenzo escapó de Animal Experience, sitio privado que “ofrecía experiencias hacia la gente que quería tener algún tipo de contacto o cercanía con este tipo de animales”.

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