Sinaloa mantiene a 11 mil 300 militares por inseguridad

Concentra Sinaloa uno de cada cuatro elementos de seguridad desplegados en el país.

El gobierno federal ubica a Sinaloa como el principal estado de atención en materia de seguridad, al concentrar 11 mil 326 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Esta cifra representa aproximadamente el 25 por ciento de los 45 mil 247 efectivos desplegados en todo el país para atender la incidencia delictiva.

De acuerdo con el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, que las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina y de Seguridad Pública remitieron a la Comisión Permanente, Sinaloa encabeza ampliamente la lista nacional y registra una presencia militar sin comparación con el resto de las entidades.

Es decir, Sinaloa concentra uno de cada cuatro militares desplegados contra la delincuencia ; supera por amplio margen a cualquier otro estado.

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La diferencia es considerable: Michoacán, ubicado en el segundo lugar, cuenta con 3 mil 287 efectivos, mientras que Guanajuato tiene 3 mil 87.

Esto significa que Sinaloa dispone de más de tres veces el número de militares desplegados en cualquiera de esos estados.

El despliegue refleja la prioridad que el gobierno federal ha dado a Sinaloa ante la persistencia de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las operaciones permanentes para contener la violencia.

Después de Sinaloa, el despliegue nacional se distribuye de la siguiente manera:

* Michoacán: 3,287 efectivos.

* Guanajuato: 3,087.

* Chihuahua: 2,724.

* Jalisco: 2,447.

* Morelos: 2,058.

* Guerrero: 1,836.

* Veracruz: 1,808.

* Baja California: 1,742.

* Sonora: 1,359.

* Colima: 1,271.

* Coahuila: 1,270.

* Tamaulipas: 1,247.

* Querétaro: 1,197.

* Chiapas: 1,169.

* Estado de México: 1,083.

El resto de las entidades registra despliegues inferiores a mil elementos.

En la parte baja del listado aparecen:

* Oaxaca: 1,000 efectivos.

* Quintana Roo: 656.

* Tabasco: 599.

* Baja California Sur: 550.

* Puebla: 510.

* Nuevo León: 486.

* Zacatecas: 458.

* Durango: 370.

* Nayarit: 324.

* Aguascalientes: 280.

* Campeche: 251.

* Ciudad de México: 221.

* Yucatán: 169.

* Tlaxcala: 162.

* Hidalgo: 150.

* San Luis Potosí: 150.

Los datos muestran una alta concentración de fuerzas federales en un reducido grupo de entidades.

Tan sólo los cinco primeros estados —Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco— reúnen 22 mil 871 efectivos, es decir, más de la mitad (50.5%) del despliegue nacional.

Asimismo, los 10 estados con mayor presencia militar concentran 31 mil 674 elementos, alrededor del 70 por ciento del total nacional, lo que confirma que la estrategia de seguridad prioriza las regiones con mayores niveles de violencia y actividad del crimen organizado.

En contraste, entidades como Ciudad de México, Yucatán, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí registran despliegues considerablemente menores , al ubicarse entre los 150 y 221 efectivos.

En total, el Ejército y la Fuerza Aérea mantienen 45 mil 247 elementos distribuidos en las 32 entidades federativas como parte de las acciones para atender la incidencia delictiva durante el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

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