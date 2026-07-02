Promulgan la Ley del Sistema de Cuidados para la CDMX

100 nuevas Utopías, 200 casas de las Tres R, 300 centros de cuidado infantil, 200 casas de día para adultos mayores y 200 espacios para personas con discapacidad son parte de esta Ley de Cuidados, afirma Brugada.

El Sistema de Cuidados de la Ciudad de México quedó formalmente establecido con la promulgación de la ley aprobada por el Congreso local en mayo pasado, la cual garantiza el derecho de toda persona a cuidar, ser cuidada y al autocuidado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que con esta legislación se busca “desfamiliarizar” el trabajo de los cuidados, al considerar que esta responsabilidad no debe recaer únicamente en las mujeres.

“Esta ley abre una ruta para desfeminizar y desmercantilizar y desfamiliarizar el trabajo de los ciudados. Cuidar es indispensable para el conjunto de la sociedad y es responsabilidad de todas y todos, no sólo de las mujeres, no sólo de las familias, no sólo del mercado y no solo del gobierno”.

En la capital mexicana, aseguró, el 80% de quienes dedican más de 40 horas semanales al cuidado son mujeres.

“Hoy en el país el valor del trabajo no remunerado de cuidados asciende al 25% del producto interno bruto, más de cuatro billones de pesos”.

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Ley del Sistema de Cuidados garantiza nuevos derechos

La ley indica que el Gobierno de la Ciudad, junto con las alcaldías, “prestarán servicios públicos de cuidado universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”.

Además, la Ley del Sistema de Cuidados establece el derecho de los ciudadanos “a recibir cuidados adecuados y accesibles, asequibles y de calidad prestados en condiciones de dignidad y respeto y seguridad”.

También se reconoce el derecho de cuidar a otras personas a través del trabajo remunerado o no remunerado.

☝🏼 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabezó la promulgación de la Ley de Cuidados, un paso histórico que consolida a la #CapitalDeLaTransformación como referente nacional en la construcción de un estado de bienestar. 💜



Con esta ley, la Ciudad de México se convierte en… pic.twitter.com/gTFnFC49qU — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 2, 2026

Anuncian infraestructura para ampliar los servicios de cuidados

Brugada Molina afirmó que uno de los compromisos de su gobierno será construir infraestructura transexenal “hasta lograr la plena universalidad del sistema de cuidados”.

En este sentido, la mandataria prometió que al terminar su gobierno se tendrán 100 nuevas Utopías, 200 casas de las Tres R, 300 centros de cuidado infantil, 200 casas de día para adultos mayores y 200 espacios para personas con discapacidad.

Acompañada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que aprobaron la nueva legislación el 26 de mayo, indicó que con esta nueva infraestructura pública se atenderá cada año a más de 100 mil personas.

Con estas acciones, el Sistema de Cuidados busca ampliar el acceso a servicios públicos dirigidos a personas cuidadoras y quienes requieren atención en la Ciudad de México.

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ahz.