Operativo México vs Inglaterra: César Cravioto advierte que es imposible controlar a tanta gente sin corresponsabilidad de la afición

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que el Operativo para el partido México vs Inglaterra tendrá modificaciones importantes de cara al partido del próximo domingo, luego de que los festejos por la victoria de la Selección Mexicana dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el funcionario explicó que este jueves el gabinete capitalino sostendrá una reunión para definir los nuevos protocolos de seguridad y adelantó que las medidas serán dadas a conocer entre la tarde de este día y mañana viernes.

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¿Qué cambios tendrá el operativo para el partido México vs Inglaterra?

Cravioto señaló que las celebraciones por los triunfos de México han crecido de manera exponencial, por lo que el Gobierno capitalino busca distribuir a los aficionados en distintos puntos de reunión y evitar una concentración masiva en el Ángel de la Independencia.

“Los festejos por los triunfos de México han ido creciendo de manera sorprendente, desde el primer festejo que fueron alrededor de cuatrocientas mil personas al último festejo de antier que fue más de un millón cuatrocientas mil personas que se congregaron en los distintos puntos de afluencia entre el estadio, el Zócalo, los alrededores del Zócalo, todo Reforma porque ya no solo es el Ángel, los Fan Fest y el Monumento a la Revolución y el Palacio de los Deportes”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Hemos ajustado más espacios para ver el deporte, hemos hecho operativos para evitar el consumo del alcohol. Será en las próximas horas cuando se den a conocer los ajustes para prevenir incidentes: @craviotocesar, secretario de Gobierno de la #CDMX #AsíLasCosasW con @warkentin. pic.twitter.com/TDc0k0npB5 — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 2, 2026

El funcionario recordó que la jefa de Gobierno ha insistido en utilizar sedes alternas como el Monumento a la Revolución y el Palacio de los Deportes, ya que el Ángel de la Independencia no tiene capacidad para recibir a todos los asistentes.

“Es imposible controlar a tanta gente sin corresponsabilidad”

El secretario de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de las autoridades cuando un espacio alcance su capacidad máxima.

“Es importante que avancemos como sociedad, atender estos mensajes oportunos por parte de la autoridad como lo hacemos cuando hay una alerta sísmica o como lo hacen quienes viven en los litorales del país cuando viene un huracán. Lo mismo son las grandes concentraciones; no es de que veo ahí un huequito y digo todavía podemos entrar al Ángel o todavía podemos entrar al Zócalo. Tiene que haber una corresponsabilidad de los aficionados; es imposible que la autoridad pueda controlar a ese número de gente si no hay esa corresponsabilidad”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Cravioto explicó que instalar más vallas o cerrar espacios podría incluso generar mayores riesgos, ya que las aglomeraciones en calles estrechas dificultan el flujo de miles de personas.

Gobierno brinda apoyo a familias de las víctimas

El secretario lamentó el fallecimiento de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos del martes y aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene acompañamiento a sus familiares.

“Dar el pésame a las familias de las cuatro personas que fallecieron. Desde la madrugada de antier estuvimos cerca de las familias brindando el apoyo para todos los funerales, para todos los gastos que incurrieron y todo el acompañamiento. Seguimos dando el acompañamiento”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Finalmente, reiteró que el control en la venta y consumo de alcohol seguirá siendo una prioridad durante los próximos operativos e hizo un llamado a celebrar con responsabilidad, evitar poner en riesgo a niñas, niños y adultos mayores, y atender los avisos oficiales cuando alguna zona alcance su límite de asistentes.