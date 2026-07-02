Licencia de conducir moto en Edomex 2026: estos son los requisitos para sacarla por primera vez

Para sacar la licencia de motociclista en el Estado de México en 2026 debes cumplir requisitos, aprobar examen y presentar certificaciones.

Si ya estás pensando en manejar y estrenar motocicleta en el Estado de México, antes de salir a rodar necesitas sacar tu licencia por primera vez. Y no es un simple trámite de llegar, pagar y listo. Hay requisitos, certificados y hasta un examen que debes aprobar. Mucho ojo, porque si algo sale mal, no te entregan la licencia y el dinero que pagaste tampoco te lo regresan. Por eso aquí te dejamos la guía completa para que hagas todo bien desde el principio.

¿Qué necesitas para sacar la licencia de motociclista por primera vez en 2026?

Para obtener tu licencia por primera vez en el Edomex debes presentar:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada por RENAPO.

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, ya sea de luz, agua, predial, teléfono fijo o una constancia oficial.

Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es un trámite gratuito.

Certificado de competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por CONOCER.

Comprobante de pago de derechos.

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¿Es obligatorio hacer examen para la licencia de moto?

Si es la primera vez que tramitas tu licencia, tienes que presentar y aprobar el examen del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Y si no lo pasas, no te entregan la licencia.

¿Qué certificados necesitas y por qué son obligatorios?

A diferencia de otros trámites, aquí te piden dos certificados. Uno es el de no deudor alimentario, que sirve para acreditar que no tienes obligaciones pendientes registradas a nivel nacional. El otro es el certificado EC1631 de conducción de motocicleta, con el que se comprueba que sabes manejar una moto de manera correcta y segura.

¿Qué errores pueden impedir que te den la licencia?

Si hay diferencias en tus datos, como el nombre, la CURP o el domicilio, el trámite se detiene hasta que corrijas todo, así como:

Si repruebas el examen, no hay licencia ni devolución de dinero.

Si tus documentos están dañados, vencidos o no coinciden entre sí, tendrás que empezar de nuevo.

Y si tu INE tiene tu domicilio completo y es totalmente legible, puede servir también como comprobante de domicilio.

En caso de tener alguna discapacidad o una lesión, además deberás presentar un certificado médico de una institución pública que confirme que estás en condiciones de conducir.

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